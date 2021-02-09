На цей час чат-боти працюють в ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі та ДТЕК Донецькі електромережі. До кінця лютого оновлений функціонал чат-бота запрацює також у Київській та Одеській областях.

ДТЕК розуміє потреби сучасних клієнтів. Ми будуємо новий клієнтський сервіс: зручність, простота та можливість отримати більшість послуг онлайн. Завдяки чат-боту кожен наш клієнт може отримати підтримку в режимі 24/7 з будь-якого смартфона або гаджета. ДТЕК прагне стати еталоном клієнтоорієнтованості в Україні. Українці гідні європейського рівня сервісу,

— підкреслив директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець.

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ОСР ДТЕК Мережі забезпечують електроенергією 5,4 млн домогосподарств, це понад 12 мільйонів жителів. Починаючи з лютого 2021 року чат-бот буде працювати в месенджерах Viber і Telegram і кожен клієнт компанії може скористатися його перевагами. На наступних етапах впровадження чат-бот з'явиться в соціальній мережі Facebook.

Для того, щоб почати користуватися послугами чат-боту, необхідно:

У пошуку Telegram або Viber ввести назву ОСР – "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі" або "ДТЕК Донецькі електромережі"; Дотримуючись підказок меню, отримати або передати необхідну інформацію.

Наразі за допомогою чат-боту клієнти можуть:

передати покази лічильників;

повідомити про аварії;

подати заявку на роботи з приладами обліку;

ознайомитися з графіком роботи Центрів обслуговування клієнтів;

отримати інформацію про проведення планових робіт;

дізнатися про аварійні ситуації;

отримати відповіді на найбільш поширені запитання.

Ідентифікація користувачів чат-боту відбувається за допомогою номера особового рахунку клієнтів оператора систем розподілу. Якщо клієнт не знає номер особового рахунку, його можна відновити через сайт компанії або зв'язавшись з колцентром.

ДТЕК Мережі планує розвивати інноваційний сервіс і доповнювати його новими функціями.