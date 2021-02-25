За підсумками 2020 року до ДТЕК Мережі під'єднали 2,5 тисячі нових домашніх СЕС
У 2020 році до мереж операторів системи розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі були підключені 2 582 нові сонячні електростанції. Це становить 32% від усіх домашніх сонячних електростанцій, встановлених в Україні у 2020 році. Загальна кількість просьюмерів, під'єднаних до мереж ОСР ДТЕК Мережі – 8 491 об'єкт.
Джерело:24 канал
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України повідомило про 8 тисяч домашніх СЕС, які були встановлені у 2020 році. Тепер загальна кількість просьюмерів в Україні – 30 тисяч. До мереж операторів систем розподілу ДТЕК Мережі у 2020 році підключені 2 582 таких об'єкта та 8 491 сумарно.
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ПросьюмерProsumer (англ.) – producer and consumer (виробник і споживач).
За словами генерального директора ДТЕК Мережі Івана Гелюха, ДТЕК трансформує бізнес згідно з Новою стратегією 2030, яка заснована на принципах ESG, цінностях і відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей Стійкого розвитку ГД ООН.
ДТЕК Мережі активно сприяє підключенню об'єктів зеленої генерації, розвиває енергетичну інфраструктуру і забезпечує вільний доступ до неї для всіх клієнтів. Лідер підключення сонячних електростанцій до мереж в Україні – ДТЕК Дніпровські електромережі. У 2020 році до мереж ОСР ми підключили 1 404 нові домашні СЕС, а всього в області їх вже 4 017,
– прокоментував гендиректор ДТЕК Мережі.
За підсумками 2020 року кількість домашніх СЕС істотно збільшилася у всіх регіонах, де працюють ОСР компанії:
- ДТЕК Київські регіональні електромережі – 559 нових СЕС, загальна кількість – 2 344;
- ДТЕК Київські електромережі – 41 нова СЕС, загальна кількість – 222;
- ДТЕК Одеські електромережі – 328 нових СЕС, загальна кількість – 1 273;
- ДТЕК Донецькі електромережі – 250 нових СЕС, загальна кількість – 635;
- ДТЕК Дніпровські електромережі – 1 404 нових СЕС, загальна кількість – 4 017.
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