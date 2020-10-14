НАЕК "Енергоатом" та міжнародна блокчейн-компанія Bitfury Holding B.V. підписали угоду про співпрацю. Сторони домовилися про створення дата-центрів на територіях українських АЕС.

Відповідний документ підписали 13 жовтня. Його мета – збереження або збільшення обсягів виробництва електроенергії атомною генерацією України та відновлення балансу виробництва/споживання електроенергії в країні. Очікується, що сукупне енергоспоживання проєкту може сягати 2 ГВт, пише Економічна правда.

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Bitfury Group – розробник програмного й апаратного забезпечення для роботи з блокчейном. Найбільший за межами Китаю промисловий майнер. Компанія має філії у: Гонконзі, Лондоні, Сан-Франциско, Амстердамі, Вашингтоні та Колумбії. Дата-центри базуються в ісландській громаді Рейкьянесбайр і грузинських містах Горі та Тбілісі.

Передумови підписання меморандуму

Представники держкомпанії зазначають, що це передусім швидке зростання індустрії послуг центрів обробки даних як галузі, в якій знаходять своє впровадження найновіші апаратні технології та яка дозволяє консолідувати інформаційні ресурси й скоротити сукупні витрати на володіння ІТ-інфраструктурою.

Які можливості відкриває співпраця?

Співпраця між Енергоатомом та Bitfury Holding дозволить вирішити одну з найгостріших проблем галузі – обмеження видачі електроенергії з АЕС України.

Дякую усім фахівцям Енергоатома та Bitfury Holding, які долучилися до підготовки Меморандуму та довели перший етап співробітництва між компаніями до логічного завершення. Це початок великої та складної роботи, яка дозволить вирішити низку стратегічних завдань як для Енергоатома, так і для України загалом, – наголосив керівник НАЕК Петро Котін.