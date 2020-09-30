В Україні представили автовишку на базі вантажівки: відео
Українці розробили інноваційне транспортне рішення – автогідропідіймач на базі шасі вантажного автомобіля підвищеної прохідності Renault серії К 430.
Вантажний автомобіль оснащено двигуном потужністю 430 к.с. з автоматизованою коробкою передач та колісною формулою 6х6, розповідає ШоТам.
Представлений транспортний засіб вдало проявив себе за різних обставин, має високі техніко-експлуатаційні характеристики та показники прохідності:
- Найкращий кут атаки 33° в даному класі.
- Найвищий кліренс 384 мм.
- Максимальну робочу висоту 32 м.
- Граничний горизонтальний виліт стріли 20 м.
- Вантажопідйомність 250 кг.
- Тип приводу – гідравлічний.
Також Polycar повідомляє, що в комплекті автогідропідйомника передбачено:
- набір противідкатні пристроїв;
- протитуманні фари;
- набір автослюсарного інструменту;
- гідравлічний домкрат;
- інше обладнання, що полегшує експлуатацію і обслуговування автомобіля.
Нагадаємо, нещодавно інженери Заводу спецтехніки Техкомплект вперше в Україні створили автогідропідіймач з комбінованою стрілою Comet висотою 21 метр.