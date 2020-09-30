Українці розробили інноваційне транспортне рішення – автогідропідіймач на базі шасі вантажного автомобіля підвищеної прохідності Renault серії К 430.

Вантажний автомобіль оснащено двигуном потужністю 430 к.с. з автоматизованою коробкою передач та колісною формулою 6х6, розповідає ШоТам.

Представлений транспортний засіб вдало проявив себе за різних обставин, має високі техніко-експлуатаційні характеристики та показники прохідності:

Найкращий кут атаки 33° в даному класі. Найвищий кліренс 384 мм. Максимальну робочу висоту 32 м. Граничний горизонтальний виліт стріли 20 м. Вантажопідйомність 250 кг. Тип приводу – гідравлічний.

Також Polycar повідомляє, що в комплекті автогідропідйомника передбачено:

набір противідкатні пристроїв;

протитуманні фари;

набір автослюсарного інструменту;

гідравлічний домкрат;

інше обладнання, що полегшує експлуатацію і обслуговування автомобіля.

Автовишка висотою 32 м забезпечує можливість горизонтального вильоту стріли та може використовуватися не лише під час різноманітних видів монтажу у міських умовах. Машина також здатна ефективно справлятися з висотними роботами підвищеної складності у важкодоступних районах та в умовах бездоріжжя.

Нагадаємо, нещодавно інженери Заводу спецтехніки Техкомплект вперше в Україні створили автогідропідіймач з комбінованою стрілою Comet висотою 21 метр.