Одним з головних пріоритетів уряду буде втілення Зеленого курсу ЄС в Україні через реалізацію відповідних ініціатив у сфері водневої енергетики, справедливої трансформації вугільних регіонів та управління відходами.

Відтак, уряд переходить від концепції "донорства" до "партнерства з розвитку". Початок спільного формування порядку денного й пріоритетів для розвитку засвідчив Форум координації міжнародної технічної допомоги "Партнерство заради розвитку" під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє Урядовий портал.

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Чому це важливо?

Захист довкілля й створення в Україні стратегії сміттєпереробки й утилізації сміття — це також пріоритет. Це одна з тих реформ, що дасть колосальний поштовх для захисту довкілля в Україні, — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що незважаючи на зовнішні виклики та загрози, уряд покладає максимум зусиль на послідовне втілення реформ, що спрямовані на відновлення економічного зростання та наближення України до ЄС.

Одним з першочергових завдань є досягнення Цілей сталого розвитку, до яких відносять:

стале управління водними ресурсами;

забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;

сприяння всеосяжній та сталій індустріалізації та інноваціям;

перехід до раціональних моделей споживання і виробництва;

захист та відновлення екосистем суші, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;

збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;

боротьба зі зміною клімату та її наслідками.

Форум координації міжнародної технічної допомоги "Партнерство заради розвитку" / Урядовий портал

Під час відеоконференції Прем’єр-міністр також виокремив інші пріоритети, які Уряд має намір реалізовувати в Україні:

Державне приватне партнерство у сфері інфраструктури. Створення фондового ринку для залучення інвестиційних та фінансових ресурсів у країну. Пенсійна реформа. Створення Національної економічної стратегії до 2030 року.