Підтримка Зеленого курсу ЄС: уряд пообіцяв розвивати проєкти у сфері водню
Одним з головних пріоритетів уряду буде втілення Зеленого курсу ЄС в Україні через реалізацію відповідних ініціатив у сфері водневої енергетики, справедливої трансформації вугільних регіонів та управління відходами.
Відтак, уряд переходить від концепції "донорства" до "партнерства з розвитку". Початок спільного формування порядку денного й пріоритетів для розвитку засвідчив Форум координації міжнародної технічної допомоги "Партнерство заради розвитку" під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє Урядовий портал.
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Чому це важливо?
Захист довкілля й створення в Україні стратегії сміттєпереробки й утилізації сміття — це також пріоритет. Це одна з тих реформ, що дасть колосальний поштовх для захисту довкілля в Україні, — відзначив Денис Шмигаль.
Одним з першочергових завдань є досягнення Цілей сталого розвитку, до яких відносять:
- стале управління водними ресурсами;
- забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;
- сприяння всеосяжній та сталій індустріалізації та інноваціям;
- перехід до раціональних моделей споживання і виробництва;
- захист та відновлення екосистем суші, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;
- збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
- боротьба зі зміною клімату та її наслідками.
Форум координації міжнародної технічної допомоги "Партнерство заради розвитку" / Урядовий портал
Під час відеоконференції Прем’єр-міністр також виокремив інші пріоритети, які Уряд має намір реалізовувати в Україні:
- Державне приватне партнерство у сфері інфраструктури.
- Створення фондового ринку для залучення інвестиційних та фінансових ресурсів у країну.
- Пенсійна реформа.
- Створення Національної економічної стратегії до 2030 року.
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