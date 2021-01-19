Кількість відключень світла у клієнтів ДТЕК на пілотних ділянках впало втричі лише за один рік. Цього вдалося досягти завдяки моніторингу електромереж дронами, 3D-моделі мережі та управлінню ремонтними бригадами онлайн.

Наразі ДТЕК (підприємство ДТЕК Мережі) обслуговує майже 200 тисяч кілометрів електромереж по всій Україні, які вимагають щоденного ретельного обстеження. Таку масштабну інфраструктуру, безперечно, підтримувати досить складно: спектр проблем тут широкий і водночас вирішити все неможливо. Але технологічні рішення можуть допомогти вчасно виявляти проблемні місця й оптимально використовувати ресурси, таким чином істотно покращуючи ситуацію.

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Що робить ДТЕК, аби підтримувати електричні мережі в хорошому стані, а можливі аварії не створювали незручностей споживачам, – про це в матеріалі видання BusinessViews.

Робота інженерів максимально переведена "в цифру"

Як було раніше: ручне управління бригадами та паперові звіти

Ось як виглядав робочий день інженера і команди, яка його координує, раніше. Ремонтна бригада вранці приходила в офіс, отримувала від операторів список завдань (на папері) – що і де необхідно відремонтувати, відправлялася на об'єкт, усувала несправності і їхала на наступний об'єкт. Якщо протягом робочого дня траплялася інша аварія, диспетчер обдзвонював різних інженерів, щоб дізнатися, хто чим зайнятий, хто де територіально перебуває і кого можна направити на місце цієї аварії. Під час роботи співробітникам потрібно було заповнювати паперові звіти про виконану роботу, ввечері занести їх в офіс і тільки після цього їхати додому.

Як бачимо, в цій організації робочого процесу є що покращувати. Тому ДТЕК автоматизував роботу своїх ремонтних бригад в Києві, але в майбутньому таку практику поширять і на інші регіони.

Зараз: управління завданнями стало на 100% цифровим

Всі заявки на роботи збираються в дата-центрі. Список завдань формується онлайн і приходить на планшет або смартфон кожній ремонтній бригаді. Приїжджаючи на місце, працівник в додатку відзначає де він перебуває, диспетчери бачать ці дані та можуть ефективно перенаправляти співробітників на новий об'єкт, за потреби. Звіт про виконану роботу разом з фото й описами теж відправляється в офіс через додаток. Онлайн можна перевірити наявність деталей на складі й відзначити, які з них використані під час ремонту.

Така цифровізація робочого процесу дозволила заощадити 1 годину кожного дня, що раніше витрачалася на заповнення паперів, і на 10-15% зменшити час відключень клієнтів під час аварії. Крім того, це хороший доробок на майбутнє: у 2021 році цей проєкт буде масштабований і запущений у Дніпрі.

Цифрові мережі: як діджитал-технології трансформують ДТЕК / Фото ДТЕК

Створюється 3D-модель всіх електромереж для їх аналізу за допомогою штучного інтелекту

Недостатньо оперативно розв'язувати проблеми, потрібно зробити так, щоб зменшити їх кількість. Для цього ДТЕК запустив проєкт створення моделі мереж, які обслуговує, щоб бачити та аналізувати їх стан в режимі реального часу. Наразі його реалізовано в Дніпропетровській області.

Фахівці ДТЕК і до цього постійно здійснювали моніторинг ліній електропередачі. Але це відбувалося не так швидко. Наприклад, бригада з двох робітників може в день обійти близько 5 км, оскільки біля кожного стовпа потрібно зупинитися, оглянути його і скласти бланк перевірки. А ось обвішаний камерами та датчиками дрон – ефективніший. Він сканує стан лінії електропередачі й опор, передає дані на сервер, де їх обробляє програма для розпізнавання дефектів. В її основу покладена штучна нейромережа. Вона, по-перше, створює карту мереж, а, по-друге, розуміє, що і де зламалося або може зламатися найближчим часом і формує рекомендації щодо ремонту.

Завдяки цій технології з'явилася можливість обстежити за день у 2,5 раза більше мереж, ніж це можна було зробити пішки. Наприклад, у ДТЕК є випадок, коли після обстеження 500 кілометрів мережі техніка виявила 916 дефектів ізоляції, а при пішому огляді люди виявили 176.

За рік на ділянці Дніпровських мереж, де пілотно використовувалася технологія, кількість аварій зменшилася втричі. До 2025 року буде побудована 3D-модель всієї електромережі. Це все одно що створити профіль мережі в Facebook, в якому буде видно всю історію її життя. А час аварійних відключень клієнтів від мережі зменшиться на 10-15%.

ДТЕК вже інвестував у свою програму MODUS з цифрової трансформації 350+ мільйонів гривень.

ДТЕК – лідер цифрової трансформації української енергетики. Наша глобальна мета – це трансформуватися в цифрове підприємство, де люди й технології ефективно співпрацюють, працюють нові бізнес-моделі й процеси, сформована цифрова культура і співробітники відкриті до нового і готові експериментувати. Ми віримо, що це можливо вже в перспективі 2025+ року,

– зазначив Дмитро Осика, керівник ІТ і програми MODUS.

Всього в програмі заплановано три хвилі (дві вже запущено) з більш ніж трьома десятками проєктів, які охоплюють не тільки поставку електроенергії, а і її виробництво, видобуток вугілля, HR, логістику та інші напрямки бізнесу. Цифрові мережі – це напрямок першої хвилі, в цілому для цифровізації мереж запущено шість проєктів.