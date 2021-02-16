ДТЕК Мережі вперше навчає електромонтерів за допомогою віртуальної реальності
VR-тренажер – це окуляри віртуальної реальності Oculus Quest, в яких фахівці тренуються виконувати ремонт віртуальної підстанції. Програму навчання VR-тренажера та копію типової підстанції розробила українська компанія "Kampov Technology" спеціально для ДТЕК. Віртуальна модель підстанції збігається в масштабі, передає усі звуки та дає відеозображення на 360 градусів.
Джерело:24 канал
Переваги навчання через VR-технології
Завдяки VR-технологіям наші фахівці мають змогу відпрацьовувати до автоматизму свої дії під час роботи на підстанції. Ми дбаємо про наших співробітників та постійно вдосконалюємо систему навчання, від цього виграють і наші клієнти, яким ми швидко повертаємо світло в будинки. Надійне та якісне електропостачання мешканцям міст та сіл – наша головна мета,
– зазначила Наталя Береза, керівниця департаменту з управління персоналом ДТЕК Мережі.
ДТЕК вивчає найкращий європейський досвід трансформації застарілих електромереж в інноваційні цифрові системи та впроваджує його в Україні. Навчання через VR-технології впроваджене в операторів системи розподілу ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі та ДТЕК Одеські електромережі.
Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі вже провели перші заняття з використанням VR-окулярів. Електромонтери тренувалися виводити в ремонт та потім вводити у роботу трансформатор на віртуальній підстанції. Спершу фахівці вивчають теорію та виконують понад 50 перемикань під час ремонту підстанції. Все як в житті – взаємодія з устаткуванням, виконання необхідних операцій. Віртуальний учитель на прикладі показує, як потрібно виконати завдання.
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