Мабуть, кожен з нас мріє досягти успіху в кар’єрі, яка приноситиме не лише справжнє задоволення та гармонію, а й стане джерелом стабільного доходу. Ви будете здивовані, але мільярдер Рей Даліо переконаний – ця мрія абсолютно досяжна, необхідно лише оволодіти декількома навичками. А точніше – двома.

Так, мова йде про гнучкість і творче мислення, розповідає Inc.

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Щоб мати і необхідну кількість грошей і займатися улюбленою справою, потрібно проявляти креативність та гнучкість, – відзначає Даліо.

Рей Даліо Американський фінансист, підприємець, засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates та благодійник. Бізнесмен керує активами на суму близько 160 млрд доларів. Його книга Principles: Life & Work ("Принципи: життя і робота") увійшла до списку бестселерів The New York Times. Американські ЗМІ називають його "Стівом Джобсом в галузі інвестування"

В чому ефективність цих навичок?

Рей Даліо запевняє: якщо ви не розумієте, як можна перетворити улюблену справу в джерело заробітку – просто спробуйте проявити гнучкість та творчий підхід.

Зосередьтеся та гарно подумайте – чи є щось, чим ви захоплені, і це добре оплачується. Не будьте занадто обмежені у своїх роздумах – йдіть на компроміси. Чим ви розумніші, тим на менше компромісів доведеться йти, – радить підприємець.