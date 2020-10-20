Проєкт Дія City розроблений Міністерством цифрової трансформації України і передбачає спеціальний правовий режим для IT-представників з усього світу. Для його запуску необхідно прийняти ряд законопроєктів про лібералізацію трудового законодавства, податкові стимули та інші інструменти для розвитку резидентів.

Проєкт створить умови для структурування стартапів і їх трансформації в технологічні компанії, тим самим – сприятиме зростанню національної економіки. Дія Сіty – це інструмент цифрової трансформації економіки України, пише НВ.Бізнес.

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Основні цілі

Створити міжнародний технологічний центр світового рівня в Україні, який послужить магнітом для талановитих фахівців з усього світу та стане міжнародним центром знань і компетенцій. Міжнародне співробітництво та побудова нової економіки України – економіки знань. Маленький міжнародний стартап незабаром може стати великою технологічною компанією, а десяток таких компаній – основа нової цифрової економіки країни. Автори проєкту вважають, що важливим завданням є створення умов для структурування стартапів саме в Україні, щоб технологічні компанії не переносили свої штаб-квартири в закордонні юрисдикції, побоюючись недосконалості української правової системи.

В країні сьогодні близько 200 тисяч талановитих інженерів і розробників. Ми вважаємо правильним запропонувати їм альтернативу, наприклад, можливість створення власного стартапу, продукту. Це максимізує фінансовий результат не тільки цих хлопців, але і країни в цілому. Саме на це спрямовані основні заходи, пропоновані нами в законі, що розробляється, – зазначив legal lead Дія Сіty, радник міністра цифрової трансформації України Денис Алейніков.

Які можливості відкриває проєкт?

елементи англійського права, конвертований займ, розвиток венчурного інвестування – це все полегшить структурування іноземних венчурних інвестицій в українські стартапи;

розробники отримають доступ до іноземних грошей безпосередньо в Україні;

стартапери отримають шанс зробити свій проєкт;

країна отримає нові проєкти, структуровані за національним правом;

інвестори виграють, адже утримувати невеликі національні команди за національним правом набагато дешевше.

Ми вже мали такий досвід реформ та побачили, що це працює на прикладі білоруського Парку високих технологій. В Дія City ми йдемо далі – вводимо необхідні іноземним фондам інструменти хеджування ризиків, такі як ліквідаційні привілеї і стимулюємо розвиток національних ангельських інвестицій – українські інвестори отримають податкову знижку з ПДФО на суму інвестицій в українські стартапи, – заявив Денис Алейніков.

Безперечно, побудувати системну модель створення стартапів, виростити власні великі продуктові компанії і створити конкурентну цифрову економіку – завдання не з легких. Але Денис Алейніков переконаний, що всі передумови для цього у нас є. Головне – поступово йти до мети крок за кроком.

Що головне для успіху стартапу на глобальному ринку?

своєчасність виходу на ринок;

бачення (розуміння яке завдання вирішувати);

команда, здатна забезпечити вирішення.

Дія City – це міжнародний технологічний стартап розміром з країну – Україну, – додає Алейніков.