Міноборони та держпідприємство "Антонов" підписали меморандум про співпрацю за участю президента Володимира Зеленського. Він передбачає будівництво 3 нових літаків Ан-178 для потреб ЗСУ. Це сталося вперше за 29 років незалежності.

Сторони підписали відповідний контракт на закупівлю Ан-178. Глава держави наголосив, що в майбутньому такі замовлення мають здійснюватися дедалі частіше. Про це повідомляє пресслужба Президента України.

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Україна замовляє у "Антонова" три нові літаки для армії / Фото пресслужба Офісу Президента

Чому це важливо?

Наразі йдеться про розробку й будівництво трьох військово-транспортних літаків Ан-178 для ЗСУ. Їх мають намір використовувати для транспортування вантажів, доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки. Показово, що літаки побудують українські громадяни, з деталей українського виробництва, для українських потреб.

Україна замовляє у "Антонова" три нові літаки для армії / Фото пресслужба Офісу Президента

Президент підкреслив, що багато міжнародних партнерів виявляють неабияку цікавість до цих літаків, зокрема до військово-транспортних зразків. Однак, вони завжди цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні. Тож співпраця є надзвичайно важливою, адже вона зміцнить обороноздатність України, а також сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій.

Давайте зробимо все можливе, щоб авіаційна галузь України здолала всі зони турбулентності й піднялася до нових висот,

– підсумував Володимир Зеленський.

Незабаром керівництво ДП "Антонов" має представити повноцінний комплексний план щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.

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Додамо, за словами Володимира Зеленського, у 2021 році уряд розгляне можливість створення української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова". Крім того, йдеться про розробку Державної науково-технічної програми з розвитку авіапромисловості на 2021-2030.