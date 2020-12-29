Україна замовляє у "Антонова" три нові літаки для армії, – Зеленський
Міноборони та держпідприємство "Антонов" підписали меморандум про співпрацю за участю президента Володимира Зеленського. Він передбачає будівництво 3 нових літаків Ан-178 для потреб ЗСУ. Це сталося вперше за 29 років незалежності.
Сторони підписали відповідний контракт на закупівлю Ан-178. Глава держави наголосив, що в майбутньому такі замовлення мають здійснюватися дедалі частіше. Про це повідомляє пресслужба Президента України.
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Україна замовляє у "Антонова" три нові літаки для армії / Фото пресслужба Офісу Президента
Чому це важливо?
Наразі йдеться про розробку й будівництво трьох військово-транспортних літаків Ан-178 для ЗСУ. Їх мають намір використовувати для транспортування вантажів, доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки. Показово, що літаки побудують українські громадяни, з деталей українського виробництва, для українських потреб.
Україна замовляє у "Антонова" три нові літаки для армії / Фото пресслужба Офісу Президента
Давайте зробимо все можливе, щоб авіаційна галузь України здолала всі зони турбулентності й піднялася до нових висот,
– підсумував Володимир Зеленський.
Незабаром керівництво ДП "Антонов" має представити повноцінний комплексний план щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.
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