В Запорожье впервые поднялись в небо вертолеты с лопастями несущих винтов украинского производства "Мотор Сич". Специалисты модернизировали Ми-24 и Ми-8, которые широко используют в армиях всего мира.

Так, украинское предприятие "Мотор Сич" полностью освоило производство лопастей несущего винта вертолета. Отныне Украина имеет свой замкнутый цикл производства вертолетов, сообщает alexua.tv.

Важно: В Турции представили беспилотный вертолет: мощное видео, детали

Почему это важно?

Отмечается, что мощные и надежные вертолеты конструкции Михаила Миля покоряют небо еще с 60-х годов прошлого века. Однако новые вертолеты Ми-24 и Ми-8 кардинально от них отличаются. На предприятии провели масштабные работы по модернизации. Кроме того, вертолеты оснастили уникальными лопастями собственного производства. В результате Украина вошла в пятерку государств мира, которые производят лопасти для тяжелых вертолетов.

Это значит, что мы имеем новые возможности для украинской армейской авиации и перспективы для развития экспортных рынков,

– отметил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.

Подчеркивают, что для производства лопастей запорожские авиастроители приобрели уникальное высокотехнологическое оборудование, аналогов которому нет в Украине. Более того, был привлечен специальный персонал для работы с новой техникой.

"Мотор Сич": что нужно знать?

АО "Мотор Сич" – это одна из ведущих мировых корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие базируется в Запорожье. "Мотор Сич" относится к Союзу производителей нефтегазового оборудования. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Читайте также: Украинская компания поставила первый беспилотный комплекс на экспорт: детали

В Запорожье испытали вертолеты с украинскими лопастями: смотрите видео