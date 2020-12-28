В Запорожье испытали вертолеты с украинскими лопастями: видео
В Запорожье впервые поднялись в небо вертолеты с лопастями несущих винтов украинского производства "Мотор Сич". Специалисты модернизировали Ми-24 и Ми-8, которые широко используют в армиях всего мира.
Так, украинское предприятие "Мотор Сич" полностью освоило производство лопастей несущего винта вертолета. Отныне Украина имеет свой замкнутый цикл производства вертолетов, сообщает alexua.tv.
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Почему это важно?
Отмечается, что мощные и надежные вертолеты конструкции Михаила Миля покоряют небо еще с 60-х годов прошлого века. Однако новые вертолеты Ми-24 и Ми-8 кардинально от них отличаются. На предприятии провели масштабные работы по модернизации. Кроме того, вертолеты оснастили уникальными лопастями собственного производства. В результате Украина вошла в пятерку государств мира, которые производят лопасти для тяжелых вертолетов.
Это значит, что мы имеем новые возможности для украинской армейской авиации и перспективы для развития экспортных рынков,
– отметил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.
"Мотор Сич": что нужно знать?
АО "Мотор Сич" – это одна из ведущих мировых корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие базируется в Запорожье. "Мотор Сич" относится к Союзу производителей нефтегазового оборудования. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.
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В Запорожье испытали вертолеты с украинскими лопастями: смотрите видео
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