Українська компанія поставила перший безпілотний комплекс на експорт: деталі
Українське науково-виробниче підприємство "Атлон Авіа" виконало перший контракт на експорт безпілотного авіаційного комплексу власного виробництва за кордон. Іноземним замовником стала приватна компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів.
Підкреслюють, "Атлон Авіа" не залучала спецтехноекспортерів до постачання комплексу. Ба більше, компанія повністю виконала ДОЗ-2020 для Збройних Сил України, повідомляє Defense Express.
Читайте також: Українські літаки озброять ракетними комплексами "Нептун": деталі
БпАК А1МС "Фурія" від компанії "Атлон Авіа" / Фото Defense Express
БпАК А1МС "Фурія": що відомо?
До українського комплексу подвійного призначення входить декілька дронів та станція управління. Розробники зауважують, що за своїми тактико-технічними можливостями, характеристиками та функціоналом А1МС відрізняється від комплексу, який застосовується у Збройних силах України. Крім того, "Атлон Авіа" підготувала адаптований під потреби покупця варіант програмного забезпечення. Усю необхідну документацію переклали на англійську мову.
БпАК А1МС "Фурія" від компанії "Атлон Авіа" / Фото armyinform
Поділитися новиною
-
Innovation DTEK збиратиме інноваційні рішення серед студентів: підписано меморандум з МОН7 грудня 2020 , 16:06
-
Для виживання людства: Ілон Маск допустив об'єднання Tesla, SpaceX та інших компаній26 грудня 2020 , 20:48
-
У ДТЕК за станом мереж, шахт і ТЕС стежитимуть цифрові "Мобільні бригади"23 грудня 2020 , 21:19