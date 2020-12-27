Труднощі й перешкоди

У компанії відзначають, що виготовлення безпілотного комплексу для постачання іноземній компанії пройшло без жодних проблем. Однак, процес отримання дозволу на експорт БпАК тривав понад шість місяців.

Найбільші несподіванки нас чекали, коли йшлося про отримання усіх юридично-формальних дозволів на експорт, насамперед – отримання дозволу Державної служби експортного контролю на вивіз виробу,

– відзначив директор НВП "Атлон Авіа" Артем В'юнник.

БпАК А1МС "Фурія" від компанії "Атлон Авіа" / Фото Defence Express

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У компанії сподіваються, що надалі реалізація експортних контрактів буде здійснюватися набагато швидше, прозоріше та організованіше з боку усіх учасників цього процесу.