У Нідерландах вуличні попільнички перетворюють на зарядні станції для електровелосипедів: фото
Компанія Lightwell почала встановлювати зарядки для електровелосипедів замість стовпів-попільничок на залізничних станціях Нідерландів. Один пункт може заряджати одразу два велосипеди. Скористатися зарядкою може кожен охочий – послуга безкоштовна.
У жовтні 2019 року в Нідерландах заборонили куріння на зупинках транспорту. Так, близько 300 стовпів-попільничок залишилися незатребуваними, пише Fastconpany.
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Урядове агентство ProRail спільно з компанією Lightwell прийняло рішення не демонтовувати стовпці, а знайти їм нове застосування. Автори ідеї вилучили попільнички зі стовпців та встановили заглушки, завдяки яким можна заряджати електровелосипеди. Наразі проєкт перебуває на стадії тестування.
Зарядні станції для електровелосипедів в Нідерландах / Фото Lightwell
Ми зробили кілька дизайнів і вирішили, що можемо використати стовпці для нової мети, водночас зберігши їх культовий дизайн,
– розповів один з творців проєкту.
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