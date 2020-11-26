Компанія Lightwell почала встановлювати зарядки для електровелосипедів замість стовпів-попільничок на залізничних станціях Нідерландів. Один пункт може заряджати одразу два велосипеди. Скористатися зарядкою може кожен охочий – послуга безкоштовна.

У жовтні 2019 року в Нідерландах заборонили куріння на зупинках транспорту. Так, близько 300 стовпів-попільничок залишилися незатребуваними, пише Fastconpany.

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Урядове агентство ProRail спільно з компанією Lightwell прийняло рішення не демонтовувати стовпці, а знайти їм нове застосування. Автори ідеї вилучили попільнички зі стовпців та встановили заглушки, завдяки яким можна заряджати електровелосипеди. Наразі проєкт перебуває на стадії тестування.

Зарядні станції для електровелосипедів в Нідерландах / Фото Lightwell

Ми зробили кілька дизайнів і вирішили, що можемо використати стовпці для нової мети, водночас зберігши їх культовий дизайн,

– розповів один з творців проєкту.

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Відзначають, що рішення має свої недоліки: для повної зарядки електровелосипеда потрібно від двох до шести годин. Однак для швидкої зарядки, аби дістатися з точки А в точку Б, такі зарядні станції можуть бути актуальними та незамінними.