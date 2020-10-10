У Копенгагені заборонять використання електросамокатів в центрі міста
Копенгаген має намір заборонити прокат електросамокатів в центрі міста. Таке рішення – одне з найсуворіших нововведень проти символу нової "економіки спільного використання".
Заборона розповсюджуватиметься на використання та паркування електричних скутерів в історичному центрі міста та прилеглих до нього районах, пише The Local.
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З 1 січня буде неможливо орендувати або паркувати електросамокати в більшості найбільш забудованих районів Копенгагена, – зазначено у листі міського департаменту екології та технічних послуг.
Рішення вже широко підтримали, проте наступний крок – схвалення ініціативи муніципальною радою. Додамо, Копенгаген – не перше місто, яке впроваджує суворі обмеження щодо використання електроскутерів.
Довідка
Економіка спільного використання (sharing economy) – є соціально-економічною системою, заснованою на спільному користуванні людськими та фізичними ресурсами. До цієї системи іноді включають такі поняття, як мережева економіка (mesh economy) або спільне споживання (collaborative consumption).
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