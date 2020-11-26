Компания Lightwell начала устанавливать зарядки для электровелосипедов вместо столбов-пепельниц на железнодорожных станциях Нидерландов. Один пункт может заряжать сразу два велосипеда. Воспользоваться зарядкой может каждый желающий – услуга бесплатная.

В октябре 2019 году в Нидерландах запретили курение на остановках транспорта. Так, около 300 столбов-пепельниц остались невостребованными, пишет Fastconpany.

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Правительственное агентство ProRail совместно с компанией Lightwell приняло решение не демонтировать столбцы, а найти им новое применение. Авторы идеи извлекли пепельницы из столбцов и установили заглушки, благодаря которым можно заряжать электровелосипеды. Сейчас проект находится на стадии тестирования.

Зарядные станции для электровелосипедов в Нидерландах / Фото Lightwell

Мы сделали несколько дизайнов и решили, что можем использовать столбцы для новой цели, одновременно сохранив их культовый дизайн,

– рассказал один из создателей проекта.

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Отмечают, что решение имеет свои недостатки: для полной зарядки электровелосипеда потребуется от двух до шести часов. Однако для быстрой зарядки, чтобы добраться из точки А в точку Б, такие зарядные станции могут быть актуальными и незаменимыми.