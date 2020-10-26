Влада Сінгапуру хоче спорудити екологічне "місто майбутнього", воно отримає назву Tengah. Будинки там будуть розташовані з урахуванням сонячного світла та напрямку вітру.

Будівництво приблизно 40 тисяч квартир хочуть завершити до початку 2023 року. Розробники вже підготували відповідний 3D-проєкт, повідомляє Bloomberg.

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Особливості міста

По місту їздитимуть електромобілі, а громадський транспорт, зокрема залізниця та метро, курсуватимуть під землею. Амбітний проєкт передбачає також будівництво підземних парковок. Це дозволить збільшити площу для садів, городів та зон відпочинку.

Територію поблизу будинків засадять деревами, також спорудять невеликі ферми. У місті розроблять централізовану мережу кондиціонерів, вона працюватиме на сонячних батареях. Кожна квартира матиме "розумну" приладову панель, яка дозволятиме контролювати споживання енергії.



Проєкт будівництва Tengah поєднує чимало переваг / Фото Bloomberg



Так виглядатиме "розумна" приладова панель / Фото Bloomberg

Система управління відходами, створена компанією SP Group, перетворюватиме сміття в енергію завдяки спеціальній газовій технології.

Для чого все це Сінгапур намагається зменшити свій вуглецевий слід. Держава, менша за Нью-Йорк, має мету обмежити викиди приблизно до 2030 року, а потім зменшити їх вдвічі до 2050 року.

Довідка. Вуглецевий слід – це сукупна кількість усіх парникових газів, які утворюються внаслідок шкідливої для природи діяльності окремої людини, будівлі, організації, міста.