У Сінгапурі з'явиться екологічне "місто майбутнього": фото масштабного проєкту
Влада Сінгапуру хоче спорудити екологічне "місто майбутнього", воно отримає назву Tengah. Будинки там будуть розташовані з урахуванням сонячного світла та напрямку вітру.
Будівництво приблизно 40 тисяч квартир хочуть завершити до початку 2023 року. Розробники вже підготували відповідний 3D-проєкт, повідомляє Bloomberg.
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Особливості міста
По місту їздитимуть електромобілі, а громадський транспорт, зокрема залізниця та метро, курсуватимуть під землею. Амбітний проєкт передбачає також будівництво підземних парковок. Це дозволить збільшити площу для садів, городів та зон відпочинку.
Територію поблизу будинків засадять деревами, також спорудять невеликі ферми. У місті розроблять централізовану мережу кондиціонерів, вона працюватиме на сонячних батареях. Кожна квартира матиме "розумну" приладову панель, яка дозволятиме контролювати споживання енергії.
Проєкт будівництва Tengah поєднує чимало переваг / Фото Bloomberg
Так виглядатиме "розумна" приладова панель / Фото Bloomberg
Система управління відходами, створена компанією SP Group, перетворюватиме сміття в енергію завдяки спеціальній газовій технології.
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