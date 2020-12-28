У Запоріжжі вперше здійнялися в небо гелікоптери з лопатями несучих гвинтів українського виробництва "Мотор Січ". Фахівці модернізували Мі-24 та Мі-8, які широко використовують в арміях всього світу.

Так, українське підприємство "Мотор Січ" повністю освоїло виробництво лопатей несучого гвинта вертольота. Відтепер Україна має свій замкнений цикл виробництва гелікоптерів, повідомляє alexua.tv.

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Чому це важливо?

Зазначається, що потужні та надійні гелікоптери конструкції Михайла Міля підкорюють небо ще з 60-х років минулого століття. Однак нові гелікоптери Мі-24 та Мі-8 кардинально від них відрізняються. На підприємстві провели масштабні роботи з модернізації. Крім того, гелікоптери оснастили унікальними лопатями власного виробництва. Внаслідок цього Україна увійшла до п'ятірки держав світу, які виробляють лопаті для важких вертольотів.

Це означає, що ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків,

– відзначив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський на своїй сторінці у Facebook.

Підкреслюють, що для виробництва лопатей запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає в Україні. Ба більше, був залучений спеціальний персонал для роботи з новою технікою.

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"Мотор Січ": що потрібно знати?

АТ "Мотор Січ" – це одна з провідних світових корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Підприємство базується в Запоріжжі. "Мотор Січ" належить до Спілки виробників нафтогазового обладнання. Поставляє продукцію в понад 100 країн світу.

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