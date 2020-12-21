Турецька компанія Titra Technology перетворила вертоліт на безпілотний літальний апарат великої дальності. Його мають намір використовувати для військових та цивільних потреб.

Масове виробництво розробники прагнуть запустити вже до кінця 2021 року, про це повідомляє Anadolu.

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Як наголосив керівник Titra Technology Селман Донмез, основною технологією та рішенням проєкту є зменшення потреби у практичній участі людини.

Він також зауважив, що перетворення гелікоптера у безпілотний апарат здійснили у співпраці з білоруською інженерною компанією.

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Характеристики розробки

Безпілотний вертоліт може перевозити вантаж до 160 кілограмів. Дальність його польоту сягає 800 – 850 кілометрів, а максимальна висота, на яку може піднятися – приблизно 4 572 метри.

Зауважимо, що гелікоптер завдовжки 7 метрів може перебувати у повітрі приблизно 8 годин, залежно від погодних умов польоту.

Цей транспорт можна використовувати в галузі зв'язку, під час надзвичайних ситуацій чи катастроф. А також для логістичних цілей,

– пояснив Донмез.

Та додав, що інноваційний вертоліт також може виконувати такі завдання як доставка боєприпасів та постачання в райони військових операцій.