Платформа YouTube слідом за більшістю компаній в соціальних мережах перевірятиме коментарі перед публікацією, аби протидіяти булінгу. Авторів негативних коментарів питатимуть, чи дійсно вони хочуть їх публікувати.

Компанія запускає нову функцію, аби дати користувачам "можливість подумати перед публікацією" та попередити, що коментар "може ображати інших", пише The Verge.

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Однак, функція не заборонятиме публікацію коментаря, а лише попереджатиме, що він може когось образити. Щоправда, з часом відеохостинг зможе його видалити.

Чому це важливо?

Наразі платформа регулярно видаляє коментарі, що розпалюють ненависть. Так, від початку 2019 року модератори YouTube видалили в 46 разів більше образливих коментарів, ніж минулого року. Ба більше, з 1,8 мільйона каналів, закритих в минулому кварталі, понад 54 000 пов'язані з ненависницькими висловлюваннями. Зазначають, що це в три рази більше, ніж на початку 2019 року, коли набрала чинності нова політика боротьби з образливими висловлюваннями в мережі.

Якщо ми виявляємо якісь проблеми в наших системах, які впливають на конкретні спільноти, ми прагнемо працювати над їх виправленням,

– йдеться у дописі YouTube.

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Наразі остаточно невідомо, коли функція стане активною. Проте, більше інформації про нововведення буде опубліковано на початку 2021 року.