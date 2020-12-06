Платформа YouTube вслед за большинством компаний в социальных сетях будет проверять комментарии перед публикацией, чтобы противодействовать буллингу. Авторов негативных комментариев будут спрашивать, действительно ли они хотят их публиковать.

Компания запускает новую функцию, чтобы дать пользователям "возможность подумать перед публикацией" и предупредить, что комментарий "может оскорблять других", пишет The Verge.

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Однако, функция не будет запрещать публикацию комментария, а только предупреждать, что он может кого-то обидеть. Правда, со временем видеохостинг сможет его удалить.

Почему это важно?

Сейчас платформа регулярно удаляет комментарии, разжигающие ненависть. Так, с начала 2019 года модераторы YouTube удалили в 46 раз больше оскорбительных комментариев, чем в прошлом году. Более того, с 1,8 миллиона каналов, закрытых в прошлом квартале, более 54 000 связаны с ненавистными высказываниями. Отмечают, что это в три раза больше, чем в начале 2019 года, когда вступила в силу новая политика борьбы с оскорбительными высказываниями в сети.

Если мы обнаруживаем какие-то проблемы в наших системах, которые влияют на конкретные сообщества, мы стремимся работать над их исправлением,

– говорится в заметке YouTube.

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Сейчас точно неизвестно, когда функция станет активной. Однако, больше информации о нововведении будет опубликовано в начале 2021 года.