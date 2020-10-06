Розробники Instagram запустили систему, яка автоматично приховує негативні коментарі. Алгоритм аналізує текст повідомлення і порівнює його з тими, на які користувачі скаржилися раніше.

Нова функція Instagram – це частина кампанії Національного місяця боротьби з цькуванням (National Bulling Prevention Month), яку проводять у США з 2006 року.

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Представники Instagram відзначають, що людям неприємно читати образливі коментарі, а турбота про користувачів – їх головний пріоритет. Про це розповіли на офіційному сайті Instagram.

Так, соціальна мережа знайшла рішення – автоматичне блокування негативних повідомлень. Відзначається, що за бажання користувач зможе побачити заблокований коментар у вкладці "подивитися всі коментарі".

Instagram проти буллінгу / Instagram

Якщо ж користувач захоче опублікувати образу знову, йому надійде повідомлення з пропозицією повернутися до редагування і внести у текст зміни. Ба більше, якщо користувач все ж опублікує негативний коментар – його акаунт можуть заблокувати.

На початку Національного місяця запобігання буллінгу ми оголошуємо про дві нові функції для зменшення негативних взаємодій, включаючи знущання і домагання. Знущання – це проблема, з якою стикаються багато людей, особливо молодих. Хоча цього року у зв'язку з пандемією СOVID-19 світ, безумовно, змінився, наша прихильність боротьбі з онлайн-буллінгом залишається пріоритетом, – відзначили розробники.