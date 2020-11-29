Компанія Volkswagen оголосила про випуск електричного універсала, мікроавтобуса, компактного електромобіля і кросовера.

Автовиробник планує представити компактний електрокар, вартість якого складе менше ніж 35 тисяч доларів до 2023 року, повідомляє Bloomberg.

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Коли Volkswagen випустить новинки?

Розробники відзначають, що на ринок вийдуть:

кросовер ID.5 – у 2021 році;

електричний мікроавтобус – культовий "хиппімобіль" – у 2022 році;

електричний універсал Aero, який зможе проїхати на одному заряді акумулятора до 700 кілометрів – у 2023 році.

Зауважимо, компанія випустила свій перший серійний електрокар у вересні 2019 року в Європі. Завдяки тому, що хетчбек ID.3 представлений в трьох варіантах батареї – на 45, 58 і 77 кіловат-годин, на одному заряді акумулятора він може проїхати від 330 до 550 кілометрів.

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Всупереч пандемії COVID-19, яка все ще впливає на ринок, обсяг замовлень Volkswagen був досить високим, у зв'язку з різким підвищенням попиту на гібридні версії великосерійних моделей Golf та Passat. У 2021 році VW вийде на світовий ринок електромобілів після того, як в продаж надійде позашляховик ID.4, який буде вироблятися в Китаї, Європі та Північній Америці. Німецький автовиробник має намір збільшити частку на ринку електромобілів в четвертому кварталі й у 2021 році.