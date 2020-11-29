Volkswagen випустить компактний електромобіль, універсал та мікроавтобус: коли очікувати
Компанія Volkswagen оголосила про випуск електричного універсала, мікроавтобуса, компактного електромобіля і кросовера.
Автовиробник планує представити компактний електрокар, вартість якого складе менше ніж 35 тисяч доларів до 2023 року, повідомляє Bloomberg.
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Коли Volkswagen випустить новинки?
Розробники відзначають, що на ринок вийдуть:
- кросовер ID.5 – у 2021 році;
- електричний мікроавтобус – культовий "хиппімобіль" – у 2022 році;
- електричний універсал Aero, який зможе проїхати на одному заряді акумулятора до 700 кілометрів – у 2023 році.
Зауважимо, компанія випустила свій перший серійний електрокар у вересні 2019 року в Європі. Завдяки тому, що хетчбек ID.3 представлений в трьох варіантах батареї – на 45, 58 і 77 кіловат-годин, на одному заряді акумулятора він може проїхати від 330 до 550 кілометрів.
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