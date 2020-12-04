Япония намерена запретить продажу бензиновых автомобилей: когда это произойдет
Правительство Японии заявило, что планирует запретить бензиновые автомобили примерно через 15 лет. Страна имеет амбициозную цель – стать углеродно-нейтральной до 2050 года.
Ожидается, что новую политику объявят уже на следующей неделе, пишет TechXplore.
Интересно: Volkswagen выпустит компактный электромобиль, универсал и микроавтобус: когда ожидать
В октябре премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что к 2050 году страна должна достичь углеродной нейтральности. Несмотря на то, что инициативу одобрили экоактивисты и ООН, Япония все еще зависит от ископаемого топлива. Сейчас алгоритм конкретных шагов по достижению поставленной цели еще не разработан.
Что планируют?
В связи с постановлением правительства крупные компании разработали планы действий по сокращению выбросов CO2. Одна из главных задач – увеличить долю автомобилей с низким уровнем выбросов на рынке. Это касается гибридных и электрических автомобилей, выбросы которых должны снизиться до 50-70 процентов к 2030 году.
Примечательно: Какие автомобили предпочитают в Китае: рейтинг
Япония и углеродные выбросы: что известно?
- Япония намерена построить безуглеродное общество: правительство поставило цель сократить выбросы на 80 процентов к 2050 году.
- Летом 2021 Япония пересмотрит свой базовый энергетический план, ведь для достижения поставленной цели потребуются серьезные изменения.
- Предполагается, что к 2030 году производство ядерной энергии будет покрывать 20-22 процента японского потребления электроэнергии, возобновляемые источники энергии обеспечат 22-24 процента, а на тепловую энергетику на основе угля и природного газа будет приходиться 56 процентов.
- Новый план потребует быстрого снижения угольной генерации, или оснащение ее системами улавливания и хранения углерода (CCS), а также более масштабного развития ВИЭ.
Поделиться новостью