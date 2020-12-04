Правительство Японии заявило, что планирует запретить бензиновые автомобили примерно через 15 лет. Страна имеет амбициозную цель – стать углеродно-нейтральной до 2050 года.

Ожидается, что новую политику объявят уже на следующей неделе, пишет TechXplore.

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В октябре премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что к 2050 году страна должна достичь углеродной нейтральности. Несмотря на то, что инициативу одобрили экоактивисты и ООН, Япония все еще зависит от ископаемого топлива. Сейчас алгоритм конкретных шагов по достижению поставленной цели еще не разработан.

Что планируют?

В связи с постановлением правительства крупные компании разработали планы действий по сокращению выбросов CO2. Одна из главных задач – увеличить долю автомобилей с низким уровнем выбросов на рынке. Это касается гибридных и электрических автомобилей, выбросы которых должны снизиться до 50-70 процентов к 2030 году.

Добавим, Япония далеко не первое государство, которое заявило о намерениях сократить выбросы CO2. В сентябре правительство Калифорнии объявило, что к 2035 году штат будет продавать автомобили с нулевыми выбросами. В свою очередь Великобритания имеет цель запретить продажу автомобилей на бензине и дизеле с 2030 года.

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Япония и углеродные выбросы: что известно?