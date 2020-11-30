Аналітична компанія J.D. Power опублікувала рейтинг представлених на ринку Китаю автомобілів за Індексом технічного досвіду (TXI).

Китайські водії високо оцінили автомобілі вітчизняного виробника NIO, водночас електрокари Tesla виявилися не найпопулярнішими, повідомляє jdpower.

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Індекс TXI Визначається зручністю використання водіями 26 передових технологій, які компанії реалізують в нових моделях машин. Індекс вимірює, наскільки ефективно кожен автомобільний бренд виводить ці технології на ринок. TXI вимірюється за 1000-бальною шкалою.

Рейтинг

За даними звіту трійка лідерів на ринку Китаю виглядає наступним чином:

Автовиробник Land Rover – 661 бал; Китайська компанія NIO – 648 балів; Американський виробник Cadillac – 647 балів.

Відзначимо, компанія Ілона Маска Tesla набрала 579 балів та посіла 12 позицію рейтингу.

Індекс технічного досвіду (TXI) / Діаграма jdpower

Нагадаємо, цьогоріч китайський автовиробник NIO запропонував новий підхід до продажів електромобілів – Battery as a Service ("батарея як послуга"). Так, початкова вартість електромобіля знижується, а покупець отримує можливість орендувати акумулятор, поступово виплачуючи його вартість протягом року. Внаслідок цього NIO стала єдиним автовиробником в списку Fortune 2020 Change the World ("Зміни світ").