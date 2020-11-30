Яким автомобілям надають перевагу в Китаї: рейтинг
Аналітична компанія J.D. Power опублікувала рейтинг представлених на ринку Китаю автомобілів за Індексом технічного досвіду (TXI).
Китайські водії високо оцінили автомобілі вітчизняного виробника NIO, водночас електрокари Tesla виявилися не найпопулярнішими, повідомляє jdpower.
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Індекс TXIВизначається зручністю використання водіями 26 передових технологій, які компанії реалізують в нових моделях машин. Індекс вимірює, наскільки ефективно кожен автомобільний бренд виводить ці технології на ринок. TXI вимірюється за 1000-бальною шкалою.
Рейтинг
За даними звіту трійка лідерів на ринку Китаю виглядає наступним чином:
- Автовиробник Land Rover – 661 бал;
- Китайська компанія NIO – 648 балів;
- Американський виробник Cadillac – 647 балів.
Індекс технічного досвіду (TXI) / Діаграма jdpower
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