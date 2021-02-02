Як Україні залучити інвестиції для зниження вуглецевого сліду економіки: пояснює ДТЕК

Для успішного відновлення та трансформації економіки з метою національного внеску в зниження вуглецевого сліду Україні потрібна довгострокова стратегія та створення конкурентних умов для залучення інвестицій. Про це говорили учасники онлайн дискусії "Davos Agenda 2021: висновки для України", яка була організована ДTEK спільно з LIGA.net.

Онлайн дискусія "Davos Agenda 2021: висновки для України" / Фото ДТЕК

Без довгострокової стратегії та створення конкурентних переваг для інвесторів Україна не зможе залучити ні зовнішні, ні внутрішні інвестиції для зниження вуглецевого сліду економіки,

– сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

У світі зараз існує жорстка конкуренція між країнами, і хто конкуренцію виграє туди й приходять гроші. Дмитро Сахарук переконаний, що Україна повинна думати про розвиток своїх конкурентних переваг.

Своєю чергою, заступник виконавчого директора у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован зазначив, що одним із головних завдань держави в контексті декарбонізації є розробка інструментів та стратегій для того, щоб спонукати людей до більш відповідального споживання, а компанії – до більш відповідального інвестування.

"Міжнародні організації, міжнародні банки, держави, уряди, компанії, люди – всі повинні відповідально ставитися до навколишнього середовища і питань споживання, і у такому випадку ми подолаємо глобальну кризу та пандемію", – відзначив Владислав Рашкован.

Концепція stakeholder capitalism

Виконавчий директор ДТЕК зауважує, що окремо держава, бізнес чи суспільство в Україні наразі не здатні відповісти на ті виклики, які існують нині та існуватимуть в "постковідний" період. Важливо, щоб з'являлося якомога більше бізнесів, які практикують stakeholder capitalism, інакше кажучи – діють в інтересах всього суспільства.

Концепція stakeholder capitalism передбачає не тільки отримання прибутку, але й розуміння того, що жоден бізнес сьогодні не може бути успішним без взаємодії із суспільством, а також без фокуса на навколишнє середовище.

Заступник голови Наглядової ради НАК "Нафтогаз" Юлія Ковалів переконана, що не тільки бізнес, але й уряд повинен брати до уваги цю концепцію. Так, для швидкого відновлення економіки України необхідно, в першу чергу, побороти коронавірус, забезпечити доступність ресурсів, фінансування для бізнесу та повернути інвесторів забезпечивши сприятливий бізнес-клімат.

Вам сподобається ДТЕК створює інвестиційний хаб нової української енергетики у Великій Британії: що відомо

Експеримент

Нещодавно в Америці провели експеримент в межах якого були створені дві одинакові компанії, одна з яким мала соціальну функцію, а інша – ні.

На цьому контрольованому експерименті було доведено, що компанія, яка працювала за принципом stakeholder capitalism приваблювала кращих і продуктивніших працівників і відповідна була успішнішою і мала більший прибуток,

– зазначив професор економіки університету Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета.

Принципи ESG-стратегії

Дмитро Сахорук наголосив на важливості ведення бізнесу за принципами ESG, оскільки це дуже серйозних глобальний тренд.

"Ти не зможеш, як бізнес, розвиватись, якщо ти не підтримуєш державу, якщо не підтримуєш екологію, та інше. Це реальність, в якім ми вже живемо. Компанія ДТЕК у 2020 році затвердила ESG-стратегію, і ми дуже багато робимо у цьому напрямку, щоб не лише говорити про це, але і демонструвати результат", – зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Безперечно, окрім наявності стратегії та плану виходу з кризи, дуже важливим аспектом є ефективна реалізація цього плану.

Якщо у розвинених країнах світу бізнес в період кризи отримував серйозну допомогу з боку держави у вигляді різних стимулів, то в Україні бізнес виживав,

– підкреслила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев'янко.

Варте уваги Правила будущего энергетики: ключевые тезисы

Сьогодні представники бізнесу потребують від держави підтримку у вигляді структурних реформ та забезпечення рівних правил гри для всіх.