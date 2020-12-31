Правила будущего энергетики: ключевые тезисы
Каким будет будущее энергетики? Об этом рассказал основатель энергетического факультета в Университете Сингулярности (Калифорния, США) Хосе Луиc Кордейро. Тезисы записаны в рамках выступления автора на мероприятии "Энергетическая трансформация".
Это публичное событие компании ДТЭК, которое призвано дать старт важной дискуссии об энергетической трансформации, развитии культуры открытых инноваций и места Украины в этих процессах.
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Будущее энергетики:
- Технологии, которые являются оцифрованными, разрастаются экспоненциально (согласно теории и исследованию Рэймонда Курцвейла). Это правило также применимо к многим другим сферам, в том числе к энергетике.
- Люди не воспринимают экспоненциальные изменения, ведь наш мозг мыслит линейно. Люди думают линейно, но технологии изменяются экспоненциально.
- Первый геном человека расшифровывали 13 лет, и стоило это около миллиарда долларов США. Сегодня же просчитать геном человека можно за несколько сот долларов в течение часа. Это и есть пример экспоненциального изменения.
- Нам необходимо заранее подготовиться к волне перемен, которые накроют человечество в скором времени под действием закона экспоненциальных изменений. Ну хотя бы к тому, что вскоре наука победит смерть.
- Сделайте себя Убером, пока не стали Кодаком. Если вы не сделаете прорыв, то другие сделают (как Uber), и ваш бизнес уйдет в небытие (как Kodak).
- Uber – самая большая компания такси в мире, но у них нет автомобилей. Facebook – самая большая медиа компания, которая самостоятельно не создает контент. Amazon – самый большой продавец в мире, но у него нет торговых полок. Airbnb – самая большая сеть отелей, но у которой нет в собственности ни одной комнаты.
- Мир переходит от Manu-factoring (производства руками) к Mind-factoring (то что создается в голове).
- Covid-19 стал главным драйвером цифровых изменений общества и бизнеса.
- За год стоимость Zoom стала выше стоимости всех крупных авиакомпаний вместе взятых, которые выстраивали свои бизнесы десятки лет.
- Мы живем во время глобальной перезагрузки, кто-то как будто нажал кнопку рестарт.
- Законы будущего, написанные фантастом Артуром Кларком в 1960-е годы, не выглядят фантастикой, а больше похожи на нашу реальность. Судите сами:
- Когда известный ученый говорит, что что-то возможно произойдет, то он наверняка прав. Если же этот ученый отрицает возможность некого невероятного события, он конечно же НЕ прав.
- Единственный способ узнать границы невозможного – это обойти эти границы.
- Любые продвинутые технологии неотличимы от магии.
- В следующие 30 лет человечество увидит огромное количество изменений, возможно большее, чем за предыдущие 3000 лет.
- Старение – это болезнь, которую можно излечить. Это техническая проблема, которой нужно техническое решение.
- Энергетика – это та индустрия, которая на наших глазах, в нашу эпоху, переживает небывалый прорыв.
- Энергетика сегодня – самая большая промышленность в мире.
- Даже самые передовые страны, эксперты и международные организации ошибались, когда прогнозировали линейный рост возобновляемой энергетики. В реальности же мы наблюдаем все тот же экспоненциальный взрывной рост.
- Если возобновляемая энергетика продолжит такой рост (а она продолжит), то через 20 лет практически вся она будет добываться из солнца и ветра.
- Солнечная энергетика не имеет никаких аналогов и конкурентов в ближайшем будущем.
- Глобальное потребление электроэнергии 15-18 ТВт (Терра Ватт), тогда как запасы ветра – 870 ТВт, а солнечной энергии и того больше – 86000 ТВт.
- Водород – вот настоящая энергия вселенной, звезды производят энергию из него.
- Каменный век закончился не из-за нехватки камней. Также и нефтяная эпоха закончится не потому что у нас нефть закончится.
- Энергетическая трансформация Германии прекрасный пример для Украины, ведь в этой стране уже более 50% электроэнергии производиться из возобновляемых источников. И это несмотря на то, что у Германии намного меньше доступной солнечной энергии.
- Мы должны быть более эффективными, если даже в США посчитали, что более половины их энергии производиться впустую, она теряется и ее реально не потребляют.
- Со временем будет новый вид интернета – энернет – энергетический. Через 2-3 десятилетия вся планета будет охвачена беспроводной передачей электроэнергии.
- Капитализация Tesla больше, чем всех остальных авто компаний вместе взятых, благодаря экспоненциальному росту электромобилей. Невероятно, но китайские автопроизводители хотят потеснить Tesla.
- Можно обеспечить все человечество возобновляемой электроэнергией поместив ее производство всего в 6 блоков размером 100х100 км каждый на каждом континенте.
- Слово "кризис" на китайском языке состоит из двух слов – "опасность" и "возможность".
- "Энергетическая сингулярность" наступит тогда, когда возобновляемые источники энергии вытеснят ископаемое топливо и будут обеспечивать практически всю энергию для нашей цивилизации.
- Украина может стать Саудовской Аравией солнечной энергетики для всей Европы.
- Может у России больше нефти, но у Украины – больше солнечной энергии, а это будущее.
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