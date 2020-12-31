Каким будет будущее энергетики? Об этом рассказал основатель энергетического факультета в Университете Сингулярности (Калифорния, США) Хосе Луиc Кордейро. Тезисы записаны в рамках выступления автора на мероприятии "Энергетическая трансформация".

Это публичное событие компании ДТЭК, которое призвано дать старт важной дискуссии об энергетической трансформации, развитии культуры открытых инноваций и места Украины в этих процессах. Читайте также: Новые горизонты: как украинская энергетика использует цифровые технологии Будущее энергетики: Технологии, которые являются оцифрованными, разрастаются экспоненциально (согласно теории и исследованию Рэймонда Курцвейла). Это правило также применимо к многим другим сферам, в том числе к энергетике.

Люди не воспринимают экспоненциальные изменения, ведь наш мозг мыслит линейно. Люди думают линейно, но технологии изменяются экспоненциально.

Первый геном человека расшифровывали 13 лет, и стоило это около миллиарда долларов США. Сегодня же просчитать геном человека можно за несколько сот долларов в течение часа. Это и есть пример экспоненциального изменения.

Нам необходимо заранее подготовиться к волне перемен, которые накроют человечество в скором времени под действием закона экспоненциальных изменений. Ну хотя бы к тому, что вскоре наука победит смерть.

Сделайте себя Убером, пока не стали Кодаком. Если вы не сделаете прорыв, то другие сделают (как Uber), и ваш бизнес уйдет в небытие (как Kodak).

Uber – самая большая компания такси в мире, но у них нет автомобилей. Facebook – самая большая медиа компания, которая самостоятельно не создает контент. Amazon – самый большой продавец в мире, но у него нет торговых полок. Airbnb – самая большая сеть отелей, но у которой нет в собственности ни одной комнаты.

Мир переходит от Manu-factoring (производства руками) к Mind-factoring (то что создается в голове).

Covid-19 стал главным драйвером цифровых изменений общества и бизнеса.

За год стоимость Zoom стала выше стоимости всех крупных авиакомпаний вместе взятых, которые выстраивали свои бизнесы десятки лет.

Мы живем во время глобальной перезагрузки, кто-то как будто нажал кнопку рестарт.

Законы будущего, написанные фантастом Артуром Кларком в 1960-е годы, не выглядят фантастикой, а больше похожи на нашу реальность. Судите сами: Когда известный ученый говорит, что что-то возможно произойдет, то он наверняка прав. Если же этот ученый отрицает возможность некого невероятного события, он конечно же НЕ прав. Единственный способ узнать границы невозможного – это обойти эти границы. Любые продвинутые технологии неотличимы от магии.

В следующие 30 лет человечество увидит огромное количество изменений, возможно большее, чем за предыдущие 3000 лет.

Старение – это болезнь, которую можно излечить. Это техническая проблема, которой нужно техническое решение.

Энергетика – это та индустрия, которая на наших глазах, в нашу эпоху, переживает небывалый прорыв.

Энергетика сегодня – самая большая промышленность в мире.

Даже самые передовые страны, эксперты и международные организации ошибались, когда прогнозировали линейный рост возобновляемой энергетики. В реальности же мы наблюдаем все тот же экспоненциальный взрывной рост.

Если возобновляемая энергетика продолжит такой рост (а она продолжит), то через 20 лет практически вся она будет добываться из солнца и ветра.

Солнечная энергетика не имеет никаких аналогов и конкурентов в ближайшем будущем.

Глобальное потребление электроэнергии 15-18 ТВт (Терра Ватт), тогда как запасы ветра – 870 ТВт, а солнечной энергии и того больше – 86000 ТВт.

Водород – вот настоящая энергия вселенной, звезды производят энергию из него.

Каменный век закончился не из-за нехватки камней. Также и нефтяная эпоха закончится не потому что у нас нефть закончится.

Энергетическая трансформация Германии прекрасный пример для Украины, ведь в этой стране уже более 50% электроэнергии производиться из возобновляемых источников. И это несмотря на то, что у Германии намного меньше доступной солнечной энергии.

Мы должны быть более эффективными, если даже в США посчитали, что более половины их энергии производиться впустую, она теряется и ее реально не потребляют.

Со временем будет новый вид интернета – энернет – энергетический. Через 2-3 десятилетия вся планета будет охвачена беспроводной передачей электроэнергии.

Капитализация Tesla больше, чем всех остальных авто компаний вместе взятых, благодаря экспоненциальному росту электромобилей. Невероятно, но китайские автопроизводители хотят потеснить Tesla.

Можно обеспечить все человечество возобновляемой электроэнергией поместив ее производство всего в 6 блоков размером 100х100 км каждый на каждом континенте.

Слово "кризис" на китайском языке состоит из двух слов – "опасность" и "возможность".

"Энергетическая сингулярность" наступит тогда, когда возобновляемые источники энергии вытеснят ископаемое топливо и будут обеспечивать практически всю энергию для нашей цивилизации.

Украина может стать Саудовской Аравией солнечной энергетики для всей Европы.

Может у России больше нефти, но у Украины – больше солнечной энергии, а это будущее.