ДТЕК, найбільший інвестор в енергетику України, у грудні 2020 року презентував свою стратегію розвитку до 2030 року. Стратегія базується на принципах ESG – це абревіатура з перших літер у словах environmental, social і governance. Вони відображають три аспекти діяльності компанії, які сьогодні мають високий запит з боку суспільства та інвесторів – екологічний, соціальний і управлінський.

"Ми продовжуємо трансформацію бізнесу. У своїй діяльності хочемо забезпечити інтереси всіх зацікавлених сторін: наших співробітників, клієнтів, партнерів, місцевих громад, суспільства й держави загалом", – зазначив CEO ДТЕК Максим Тимченко під час презентації стратегії.

Як було заявлено, в цей документ були закладені ціннісні орієнтири бізнесу і прагнення відповідати актуальним запитам суспільства, глобальні енергетичні тенденції та напрямки поступу України. Вони визначили бачення компанією свого розвитку на найближчі 10 років.

Серед головних трендів, на які орієнтується ДТЕК, зазначено європейський Green Deal.

"Зелені цілі Євросоюзу" Великий програмний документ, що містить як прямі вимоги щодо зниження викидів парникових газів і забруднювальних речовин, так і впровадження принципів "циркулярної економіки", зокрема застосовуваних до видобутку вугілля й газу. У разі вугілля це утилізація відходів, у разі газу – екологічніші технології, процеси, методи видобутку.

Отже, ДТЕК структурував і деталізував свої підходи відповідно до європейських трендів щодо декарбонізації економіки. Адже впроваджувати кліматично нейтральні технології він почав іще кілька років тому. На цілі, пов'язані з максимальним скороченням викидів, орієнтуються п'ять компаній, які входять до Групи ДТЕК. Вони й відіграють провідну роль у виконанні амбітного завдання холдингу – стати кліматично нейтральним через 20 років, до 2040 року.

"Зелені" проєкти, які ДТЕК реалізовує впродовж декількох років

Перехід до енергії майбутнього

Зміна клімату на планеті рік у рік підвищує попит на безпечну "зелену" енергію сонця та вітру. Вона стала найбільшим у світі джерелом зниження СО2. Завдяки "зеленій" енергетиці викиди в атмосферу парникових газів щорічно знижуються більш ніж на 200 млн тонн. Однак її виробництво залежить від погодних умов, які складно прогнозувати й неможливо контролювати. Інноваційним розв’язанням проблеми стає використання промислових накопичувачів енергії, здатних зберігати значні обсяги електрики й постачати її в потрібний момент за запитом споживачів.

"ДТЕК ВДЕ" / Фото ДТЕК

За розвиток "зеленої" генерації в Групі ДТЕК відповідає "ДТЕК ВДЕ". У його актив увійшли найпотужніші вітрові електростанції в країні: Ботієвська та Приморська, найбільші сонячні парки Європи: Покровський і Нікопольський. Їхня сумарна потужність наприкінці 2019 року сягнула 1 ГВт. Як очікується, до 2030 року частка відновлюваної електроенергії в сумарному відпуску Групи ДТЕК становитиме мінімум 33%.

Ми – першопрохідці "зеленої" генерації в Україні. ДТЕК ще 2008 року почав розвивати напрям відновлюваних джерел енергії і з 2012-го ввів в експлуатацію перші вітрові турбіни на Ботієвській ВЕС. Відтоді ми інвестували понад 1,2 млрд євро в розвиток ВДЕ. У своїй стратегії сталого розвитку до 2030 року ДТЕК врахував основні елементи європейського "зеленого" курсу. Тому можу з упевненістю сказати, що декарбонізація – не майбутнє, а наша щоденна робота вже сьогодні,

– говорить генеральний директор "ДТЕК ВДЕ" Маріс Куніцкіс

Потенційно "зелена" енергетика зможе покрити 75% потреби України в електриці, значно зменшивши вплив на екологію в країні. Згідно з прогнозами компанії, до 2030 року Україна збільшить виробництво "зеленої" електроенергії в 2,5 раза за рахунок зростання встановленої потужності ВДЕ до 13 ГВт. Але для досягнення цих показників важливо визначитися з державною формою підтримки "зелених" кіловат-годин, щоб галузь могла залучити інвестиції та продовжити будівництво потужностей.

"ДТЕК ВДЕ" / Фото ДТЕК

Одним з інструментів залучення інвестицій є "зелені" єврооблігації. І ДТЕК першим в Україні випустив спеціалізовані цінні папери для розвитку відновлюваної генерації. Дебютний випуск на суму 325 млн євро з терміном обігу п'ять років відбувся в листопаді 2019 року.

Цей випуск став бенчмарком для всього українського сектору відновлюваної енергетики та відкрив новий фінансовий механізм у розвитку цілого сектора економіки. Успішний дебют отримав дві міжнародні нагороди, які підтвердили ефективність в Україні нового інструменту щодо декарбонізації економіки. Емісія "зелених" облігацій продемонструвала також підвищену увагу міжнародних інвесторів до проєктів, які підтримують принципи ESG. До речі, саме випуск "зелених" бондів у ЄС передбачений як один з основних ресурсів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Розподільні мережі як платформа для переходу до енергії майбутнього

У 2015 році на Асамблеї ООН було прийнято документ під назвою "Цілі сталого розвитку". Щорічно кожна країна передає в ООН звіт, у якому прописує свої першочергові завдання та шляхи їхнього виконання для досягнення цих цілей. У звіті України Міністерство розвитку економіки під метою №7 "Чиста енергія" одним із пунктів прописало – розвиток електромереж. Річ у тому, що процеси й технології, які використовуються при розподілі електроенергії, в Україні довгий час залишалися одними з найбільш консервативних, що багато в чому було пов'язане з регуляторною політикою країни. Але сьогодні ситуація змінюється.

"ДТЕК Мережі" / Фото ДТЕК

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії й експлуатації інфраструктури електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори систем розподілу обслуговують понад 150 000 підприємств і 5,4 млн домогосподарств.

Велику значущість має скорочення комерційних і технологічних втрат при розподілі електроенергії в мережах. Це сприяє декарбонізації, оскільки дозволяє знижувати обсяг виробництва електрики, під час якого відбуваються викиди парникових газів.

Зниження втрат безпосередньо пов'язано з оновленням інфраструктури, оскільки багато підстанцій і мереж було побудовано в 50–60 роках XX століття, тож їхній стан уже не відповідає запитам сучасних споживачів електроенергії. Причиною такої ситуації є система тарифоутворення "Витрати+", яка діяла в Україні до серпня 2020 року і показала свою неефективність. На зміну їй прийшло стимулююче регулювання, яке повинно дати можливість інтенсивніше оновлювати електромережі за рахунок більш збалансованої методології.

Для того щоб ефективно управляти інфраструктурою й задовольняти зростаючі потреби клієнтів, "ДТЕК Мережі" впроваджує у свою роботу елементи технологій Smart Grid. Інновації в інфраструктурі мереж конче необхідні для надання сучасних сервісів, очікуваних клієнтами, і стимулююче тарифоутворення прискорить модернізацію та розвиток «розумних» технологій.

Другий напрям у розвитку систем розподілу електроенергії, який впливає на декарбонізацію, – підключення електростанцій, що працюють на поновлюваних джерелах енергії. Компанія підтримує зусилля держави та приватних гравців у цьому напрямі. Зокрема, "ДТЕК Мережі" сприяє розвитку "зеленої" генерації в Україні, забезпечуючи безперешкодний доступ до інфраструктури мереж для всіх своїх клієнтів. На сьогодні до розподільних мереж компанії підключено більш ніж 180 об'єктів великої "зеленої" генерації загальною потужністю понад 1 300 МВт.

"ДТЕК Мережі" / Фото ДТЕК

Крім того, оператори систем розподілу активно підключають приватну сонячну генерацію – просьюмерів. На тлі розвитку просьюмеризму енергосистеми вперше стикаються зі зміною ролі гравців – клієнт може доволі легко переходити зі стану "споживач" до стану "виробник", а це вимагає надійності та гнучкості мереж. Компанія вже підключила 7 700 домашніх СЕС, що становить 28% від всіх просьюмерів в Україні.

У листопаді 2020 року компанія "ДТЕК Київські електромережі" підключила першу в Києві та найбільшу в Україні СЕС на даху житлового будинку. Це – 1 200 сонячних панелей, потужність яких 330 кВт. У "ДТЕК Мережі" очікують, що цей напрям розвиватиметься не лише в Києві, а й по всій Україні.

Енергоефективність – внесок людства у захист клімату

Енергоефективністю в Групі ДТЕК займається компанія D.Solutions, яка розвиває три продуктових напрями під брендом YАSNO.

YАSNO / Фото ДТЕК

Кожному з нас набагато ближчі та зрозуміліші заощадження на комунальних платежах. Для цього створено лінійку продуктів YАSNO Smart. З її допомогою побутові споживачі можуть оптимізувати споживання електрики та розумно керувати витратами на електроенергію. Наприклад – набір "Розумний Watt": до нього входить двозонний лічильник, смарт-пристрої з дистанційним управлінням і LED-лампи. Лічильник сам передає показання на вузол обліку.

Незважаючи на те, що такий лічильник дозволяє вночі використовувати електроенергію вдвічі дешевше, українські споживачі ще не звикли ним користуватися. Отже попереду – велика просвітницька робота.

Якщо ж споживач вирішив встановити сонячні панелі на даху будинку або зробити з нього "будинок нульового енергоспоживання", у цьому допоможуть продукти лінійки YАSNO Efficiency. Крім установки дахових СЕС "під ключ", в YASNO можна придбати системи накопичення енергії – літій-іонні акумулятори. У будинку без сонячних панелей вони накопичуватимуть енергію із загальної мережі. Такі системи доречні в заміських будинках або в невеликих виробничих цехах, якщо трапиться раптовий блек-аут.

Також саме YАSNO Efficiency пропонує рішення з енергоефективності для промисловості й великого бізнесу. Підрозділ фінансує та реалізовує енергосервісні проєкти. На сьогодні 87 таких проєктів забезпечили клієнтам економію 142 млн кВтг електроенергії та понад 1 млн кубометрів газу на рік на загальну суму 240 млн гривень.

YАSNO E-Mobility / Фото ДТЕК

Третій напрям – YАSNO E-Mobility. Це мережа з 27 швидких зарядних станцій, розташованих у Києві й на трасах до Одеси, Львова та Полтави. Інтерес до електромобілів зростає в усьому світі, і Україна не виняток. У вересні 2020 року ці станції зарядили електромобілі клієнтів на 1 млн кіловат-годин. На такому заряді електричне авто може об'їхати навколо Землі 167 разів.

Завдяки енергоефективним рішенням, які компанія пропонує своїм роздрібним клієнтам, близько 200 000 тон СО2 за рік не потрапили в атмосферу, і це не межа.

YASNO розвиває стійкий бізнес, постійно допомагаючи 3,5 млн своїх клієнтів робити внесок у поліпшення екології за рахунок раціонального використання енергоресурсів. Для нас це також означає роботу на благо розвитку суспільства, сприяння поширенню інновацій та скорочення впливу на клімат,

– розповідає керівник департаменту з маркетингових комунікацій та зв'язків з громадськістю D.Solutions Лілія Середа.

Завершення епохи вугілля

За умов стрімкого розвитку "зеленої" енергетики та енергоефективних технологій, вугілля і газ залишаються основним паливом для людства і будуть таким ще кілька десятиліть. Однак у цих галузях також відбуваються зміни, пов'язані з переходом до кліматичної нейтральності.

"ДТЕК Енерго" / Фото ДТЕК

"ДТЕК Енерго" створила повний цикл у виробництві електроенергії: підприємства видобувають вугілля й генерують електроенергію, а також виробляють гірничошахтне обладнання. Компанія робить найзначніший внесок у досягнення цілей нової стратегії Групи ДТЕК зі скорочення викидів, оскільки працює в сегменті теплової генерації. Заради справедливості варто зазначити, що ТЕС "ДТЕК Енерго" працюють із дотриманням норм природоохоронного законодавства – компанія на 21 енергоблоці провела установку або модернізацію очисного обладнання вихідних газів.

Сьогодні під впливом посилення регуляторного середовища щодо викидів парникових газів і повсюдного поширення поновлюваних джерел енергії обсяг виробництва традиційної – знижується. В Євросоюзі 2019 року вперше обсяг генерації СЕС і ВЕС перевищив обсяг вугільної генерації.

Зміна портрету енергосистем призводить до того, що традиційна генерація переходить з базового режиму навантаження в замикаючий або маневрений. Для балансу енергосистеми саме роль теплової генерації як маневреної має цінність. Річ у тім, що ТЕС швидко збільшують виробництво електроенергії в години пікового споживання або знижують виробництво, коли споживання скорочується. Інші джерела подібної можливості не мають.

"ДТЕК Енерго" / Фото ДТЕК

Отже, саме підприємства теплової генерації забезпечать умови для плавного переходу української енергетики на нові джерела. І проведена "ДТЕК Енерго" модернізація енергоблоків багато в чому буде в основі цього переходу.

Сьогодні компанія інвестує в поліпшення виробничих параметрів, щоб перебудуватися й виконати нову для теплової генерації роль в Об'єднаній енергосистемі.

Теплові електростанції дедалі більше переходитимуть у маневрений режим роботи, а також використовуватимуться як резервні потужності,

– пояснив CEO ДТЕК Максим Тимченко під час презентації нової стратегії ДТЕК-2030.

Крім того, компанія на майданчику своїх теплових електростанцій планує розгортати пілотні проєкти зі зберігання електроенергії. На нинішньому етапі розвитку енергетики системи зберігання розглядаються як частина безпечної роботи енергосистеми через переривчастий характер "зеленої" генерації. Наприклад, накопичувачі можуть забезпечити гнучкість швидкого реагування на зміну обсягів виробництва електроенергії та сприяти збалансованості електромережі. Очікується, що в найближчі 10 років акумуляторні батареї стануть найбільш швидкозростаючим джерелом гнучкості енергосистеми завдяки економії за рахунок масштабу й вдосконалення технологій.

Влітку 2020 року ДТЕК уклав контракт із компанією Honeywell (США) на постачання в Україну першої літій-іонної системи накопичення. Майданчиком для будівництва та встановлення було обрано територію ДТЕК Запорізької ТЕС. Система вважається промисловою, хоча її потужність лише 1 МВт, а ємність – 1,5 МВт год. Це пілотний проєкт компанії, на якому будуть випробувані оптимальні умови роботи таких накопичувальних систем в українському ринку електроенергії.

Якщо "пілот" покаже позитивні результати, можна буде говорити про будівництво потужніших промислових накопичувачів. До того ж це раціональне використання територій і технічних можливостей вугільних ТЕС, на зміну яким згодом прийдуть такі екологічні системи накопичення і зберігання електрики.

Паливо перехідного періоду

Природний газ вважається найчистішим викопним паливом, і йому відведено головну роль у період переходу до цілком відновлюваної генерації. Тому компанії нарощують видобуток газу, попит на який постійно зростає.

"ДТЕК Нафтогаз" / Фото ДТЕК

"ДТЕК Нафтогаз" – одна з найбільш інноваційних компаній української газодобувної галузі. Вона орієнтується на максимально прогресивні стандарти охорони навколишнього середовища і впроваджує екологічні рішення на всіх етапах виробництва – від геологорозвідки та буріння до видобутку та підготовки газу.

Наприклад, як пояснили в компанії, застосування безамбарного способу буріння та сучасних бурових розчинів дозволяє зменшити утворення відходів після будівництва свердловин на 30% і скоротити використання водних ресурсів.

"ДТЕК Нафтогаз" / Фото ДТЕК

Серед інших інноваційних проєктів – використання сучасних методів геологічного вивчення надр, включно зі створенням постійно діючих 3D-моделей, які дозволяють стежити за станом об'єктів у режимі реального часу і швидко приймати управлінські рішення. Інновації допомагають "ДТЕК Нафтогаз" нарощувати видобуток газу, отже – наближати енергонезалежність України.

Світ змінюється дуже швидко, нові запити й технології вже не дозволяють працювати лише у своїх галузях. І досвід ДТЕК демонструє, що зараз дуже важливо аналізувати та впроваджувати нові ідеї, тому що вони здатні зробити компанію більш ефективною, конкурентоспроможною й забезпечити потенціал зростання в майбутньому.