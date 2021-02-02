Источник: Инновации 24

Для успешного восстановления и трансформации экономики с целью национального вклада в снижение углеродного следа Украине нужна долгосрочная стратегия и создание конкурентных условий для привлечения инвестиций. Об этом говорили участники онлайн дискуссии "Davos Agenda 2021: выводы для Украины" которая была организована ДTЭK совместно с LIGA.net.

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Онлайн дискуссия "Davos Agenda 2021: выводы для Украины" / Фото ДТЭК

Без долгосрочной стратегии и создания конкурентных преимуществ для инвесторов Украина не сможет привлечь ни внешние, ни внутренние инвестиции для снижения углеродного следа экономики,

– сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В мире сейчас существует жесткая конкуренция между странами, и кто конкуренцию выигрывает туда и приходят деньги. Дмитрий Сахорук убежден, что Украина должна думать о развитии своих конкурентных преимуществ.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что одной из главных задач государства в контексте декарбонизации является разработка инструментов и стратегий для того, чтобы побудить людей к более ответственному потреблению, а компании – к более ответственному инвестированию.

"Международные организации, международные банки, государства, правительства, компании, люди – все должны ответственно относиться к окружающей среде и вопросам потребления. В таком случае мы преодолеем глобальный кризис и пандемию", – отметил Владислав Рашкован.

Концепция stakeholder capitalism

Исполнительный директор ДТЕК замечает, что отдельно государство, бизнес или общество в Украине пока не способны ответить на те вызовы, которые существуют сейчас и будут существовать в "постковидный" период. Важно, чтобы появлялось как можно больше бизнесов, которые практикуют stakeholder capitalism, иными словами – действуют в интересах всего общества.

Концепция stakeholder capitalism предполагает не только получение прибыли, но и понимание того, что ни один бизнес сегодня не может быть успешным без взаимодействия с обществом, а также без фокуса на окружающую среду.

Заместитель председателя Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Юлия Ковалив убеждена, что не только бизнес, но и правительство должно принимать во внимание эту концепцию. Так, для быстрого восстановления экономики Украины необходимо, в первую очередь, побороть коронавирус, обеспечить доступность ресурсов, финансирования для бизнеса и вернуть инвесторов обеспечив благоприятный бизнес-климат.

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Эксперимент

Недавно в Америке провели эксперимент в ходе которого были созданы две одинаковые компании, одна из них имела социальную функцию, а другая – нет.

На этом контролируемом эксперименте было доказано, что компания, которая работала по принципу stakeholder capitalism привлекала лучших и более продуктивных работников и соответственно была успешнее и имела большую прибыль,

– отметил профессор экономики университета Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета.

Принципы ESG-стратегии

Дмитрий Сахарук подчеркнул важность ведения бизнеса на принципах ESG, поскольку это очень серьезных глобальный тренд.

"Ты не сможешь как бизнес развиваться, если ты не поддерживаешь государство, если не поддерживаешь экологию и прочее. Это реальность, в которой мы уже живем. Компания ДТЭК в 2020 году утвердила ESG-стратегию, и мы очень много делаем в этом направлении, чтобы не только говорить об этом, но и демонстрировать результат", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

Безусловно, кроме наличия стратегии и плана выхода из кризиса, очень важным является эффективная реализация этого плана.

Если в развитых странах мира бизнес в период кризиса получал серьезную помощь со стороны государства в виде различных стимулов, то в Украине бизнес выживал,

– подчеркнула исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

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Сегодня представители бизнеса требуют от государства поддержку в виде структурных реформ и обеспечения равных правил игры для всех.