Енергетична компанія ДТЕК розширює присутність в столиці Великобританії – Лондоні. Відповідно до нещодавно презентованої стратегії, компанія планує експансію на європейські енергетичні ринки, нові проєкти ВДЕ за межами України, а також прагне створити екосистему для залучення інвестицій та інноваційних технологій в нову енергетику нашої країни.

Новий офіс буде розташовано в діловому центрі міста – лондонському Сіті, де сконцентровані найстаріші банки, найпотужніші інвестиційні та венчурні фонди Європи. Тут буде створено Інвестиційний хаб відкритий для інвесторів, які бажають інвестувати в Україну з одного боку, і для українських підприємців, що вірять в перспективність української енергетичної галузі та потенціал України.

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Ми створюємо хаб для залучення інвестицій в проєкти нової енергетики в Україні. В першу чергу це стосується відновлювальних джерел енергії, систем накопичення енергії та енергетичних проєктів із використанням водню. Разом зі збільшенням видобутку газу та розвитком мереж саме ці напрями визначені пріоритетними у нашій стратегії, презентованій в грудні 2020 року,

– повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Довідка

ДТЭК відкрив офіс у Великобританії у 2013 році. Останні три роки у Лондоні працює команда з міжнародних ринків капіталу, яка управляє відносинами з міжнародними інвесторами. Команда у 2019 році успішно реалізувала випуску зелених єврооблігацій для фінансування проєктів ДТЕК у відновлюваній енергетиці України.

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Початок роботи інвестиційного хабу заплановано на кінець першого півріччя 2021 року, після подолання пандемії. Операційну діяльність з залучення інвестицій в Україну у Великій Британії буде здійснювати спеціально створена компанія DTEK International Ltd.