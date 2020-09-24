Користувач Twitter під ніком Traf придумав власний дизайн робочого столу і виклав його в мережу. Його розробкою стала масово цікавитися аудиторія, а кількість покупців стрімко зростає.

Що собою являє продукт, який продає користувач?

Traf запустив окремий сайт, на якому почав продавати іконки додатків по 28 доларів за набір з 80 одиниць. Загальна сума заробітку склала 5 000 доларів за дві години роботи сайту. За кілька днів ексклюзивний дизайн іконок додатків приніс підприємливому розробнику близько 14 232 доларів, розповідає користувач у Twitter.

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Оформлення робочого столу користувачем Traf / Twitter

В чому полягає інноваційність розробки?

Варто відзначити, що на Android кастомізація робочого столу реалізована давно, а ось на iOS її ніколи не було, тому багато користувачів сприйняли нововведення з великим ентузіазмом. Воно досягло апогею, коли стало зрозуміло, що головний екран можна урізноманітнити не лише віджетами – тепер на iPhone можна змінити зображення іконок додатків, розповідає ain.

1. Share my iOS home screen setup

2. Notice some crazy interest in the icons

3. Design icon set, and upload it to @gumroad

4. Create a website on @notionhq using @super_

5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of work



The internet is wild. pic.twitter.com/BSOq0rosVg — Traf (@traf) September 21, 2020

Нагадаємо, 15 вересня компанія Apple представила нову ОС iOS 14. Тепер у користувачів з'явилася можливість додавати віджети на робочий стіл і міняти зображення іконок додатків. Багато хто критикує цей крок Apple, тим часом в Twitter уже запустили хештег #ios14homescreen, за яким користувачі діляться своїми варіаціями оформлення головного екрану.