Користувач Twitter заробив 5 000 доларів за дві години: він продає іконки додатків для iOS
Користувач Twitter під ніком Traf придумав власний дизайн робочого столу і виклав його в мережу. Його розробкою стала масово цікавитися аудиторія, а кількість покупців стрімко зростає.
Що собою являє продукт, який продає користувач?
Traf запустив окремий сайт, на якому почав продавати іконки додатків по 28 доларів за набір з 80 одиниць. Загальна сума заробітку склала 5 000 доларів за дві години роботи сайту. За кілька днів ексклюзивний дизайн іконок додатків приніс підприємливому розробнику близько 14 232 доларів, розповідає користувач у Twitter.
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Оформлення робочого столу користувачем Traf / Twitter
В чому полягає інноваційність розробки?
Варто відзначити, що на Android кастомізація робочого столу реалізована давно, а ось на iOS її ніколи не було, тому багато користувачів сприйняли нововведення з великим ентузіазмом. Воно досягло апогею, коли стало зрозуміло, що головний екран можна урізноманітнити не лише віджетами – тепер на iPhone можна змінити зображення іконок додатків, розповідає ain.
Нагадаємо, 15 вересня компанія Apple представила нову ОС iOS 14. Тепер у користувачів з'явилася можливість додавати віджети на робочий стіл і міняти зображення іконок додатків. Багато хто критикує цей крок Apple, тим часом в Twitter уже запустили хештег #ios14homescreen, за яким користувачі діляться своїми варіаціями оформлення головного екрану.