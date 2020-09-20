Дослідники університету Карнегі - Меллон та Массачусетського технологічного інституту з'ясували, чому одні команди справляються з завданнями краще за інші.

Провівши серію експериментів, вони довели, що на успіх команди не впливає те, наскільки розумний і вмотивований кожен учасник окремо. Дослідження показали, що успішність команд визначає ефективна соціальна комунікація між учасниками, відзначає Inc.

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Основою для дослідження колективного інтелекту став експеримент під назвою "Дзеркало", який в кінці 2000-х років запустили ЦРУ і вчені Гарвардського університету. Проєкт створювався, щоб зрозуміти, чому розвідка не змогла запобігти терактам 11 вересня.

Як це працює?

"Дзеркало" представляло собою симуляцію надзвичайної події в шпигунській грі: група вчених мала спланувати теракт, а група офіцерів розвідки – йому запобігти.

Під час експерименту "терористи" послідовно обігравали "шпигунів". Встановили, що розвідка програвала, адже її команда не ефективно використовувала власний потенціал. Перемоги вдалося домогтися лише тоді, коли всі "шпигуни" поговорили один з одним, дізналися більше про сильні і слабкі сторони учасників команди і переглянули ролі.

Секрет успішних команд / unsplash

Аналіз експерименту

В процесі експерименту дослідники встановили:

Якщо одна група добре справлялася з одним завданням, то, як правило, вона успішно виконувала і інші. Загальна задоволеність групою, мотивація або психологічні особливості окремих учасників ніяк не впливали на загальний успіх. Конкуренція всередині команди фактично знижувала колективний інтелект. Команди з великою кількістю жінок перевершували групи, в яких переважали чоловіки. Кращі результати показували ті групи, учасники яких багато спілкувалися між собою. Команди, де кілька людей "монополізували" спілкування, навпаки, були менш успішні. Кращі результати показали команди, учасники яких більш "соціально сприйнятливі" і можуть визначати стан один одного. Соціальна сприйнятливість була заснована на тесті під назвою "Читання думок по очах", який вимірює, наскільки добре люди визначають емоційний стан по зображеннях очей інших людей. Цікаво, що жінки, як правило, справляються з цим тестом краще за чоловіків.

Секрет успішних команд / gettyimages

Тим не менше, це не означає, що індивідуальні здібності не мають значення. Ми підкреслюємо, що важливі як індивідуальні здібності, так і ефективна координація, – говорить Аніта Вуллі.

Взаємодія на дистанції

Як зазначає дослідниця, ці ж висновки підтвердилися, коли вчені стали аналізувати, як люди взаємодіють один з одним віддалено. Як і при офлайн-взаємодії, онлайн кращі результати показували команди, учасники яких ефективніше і більш рівномірно спілкувалися один з одним.

При цьому сильним залишався і фактор "соціальної сприйнятливості", незважаючи на те, що учасники не бачили обличчя один одного, говорять дослідники.

Підвищити ефективність команд віддалено компаніям допоможе використання правильних інструментів, які сприятимуть кращій координації учасників в інтернеті, – зазначає Аніта Вуллі.

Як приклад вона наводить розроблений дослідниками чат-бот, який мотивував членів групи розповідати про свої навички та досвід, спілкуватися з іншими учасниками, а також допомагав розподіляти їх час.