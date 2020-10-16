Hyundai Motor Group інвестує 294 млн доларів у інноваційний центр, що базуватиметься у Сінгапурі. Семиповерховий простір буде зведено до 2022 року. Саме там Hyundai має намір покращувати виробничі технології, розробляти штучний інтелект та технології big data.

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун заявив, що до 2025 року центр має на меті виробляти до 30 000 електрокарів на рік, пише Bloomberg.

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Ми сподіваємось, що це відкриє нові сфери зростання для нашої економіки та створить захопливі професії та робочі місця для сінгапурців, такі як: інженери з промислового Інтернету речей, вчені з питань обробки даних, техніки-коботи та стратеги цифрового ланцюга поставок, – сказав Лі.

Для чого потрібен інноваційний центр?

Доопрацювання та тестування

Дослідники, IT-фахівці та інженери будуть займатися доопрацюванням розумних та екологічних електромобілів. Ба більше, на даху будівлі також прокладуть Sky Track – дорогу протяжністю 620 м, на якій клієнти зможуть тестувати електрокари.

Завод із виробництва електромобілів

В інноваційному центрі буде невеликий завод із виробництва електрокарів, на якому тестуватимуть процеси із використанням штучного інтелекту (AI) і технологій автономного керування. Раніше електромобіль Hyundai Kona заборонили у Південній Кореї після численних випадків загоряння акумуляторних батарей.

Купуй через смартфон

Представники Hyundai розповіли, що в майбутньому клієнт в Сінгапурі зможе придбати електрокар просто за допомогою смартфону. Покупець робить запит – розробники починають виготовляти електромобіль. Так, клієнт зможе спостерігати за процесом від початку до кінця. Після завершення етапу збірки електричного автомобіля його доставлять на Sky Track, де клієнт матиме можливість протестувати готовий автомобіль.

Hyundai хоче "прищепити цінності, орієнтовані на людину" на всіх етапах виробництва і функціонування автомобіля: починаючи від замовлення та виробництва, закінчуючи тест-драйвом та сервісом, – підкреслив виконавчий віцеголова південнокорейського конгломерату Ейсун Чун.

Інноваційний центр Hyundai у Сінгапурі / Hyundai Motor Group

Зазначимо, у Сінгапурі не було заводу з виробництва автомобілів відтоді, як компанія Ford Motor Co. закрила свою фабрику кілька десятиліть тому, фактично припинивши виробництво автомобілів на острові. Крім того, у жовтні 2019 року всесвітній виробник пилососів Dyson Ltd. відмовився від розвитку виробництва електричних автомобілів на суму 2,5 мільярда доларів у Сінгапурі, оскільки компанія не бачила можливості зробити проєкт вигідним з комерційної точки зору.