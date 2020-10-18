Нещодавно аналітики The Global Innovation Index 2020 провели дослідження та оприлюднили рейтинг топ-50 найбільш інноваційних країн світу. Україна посіла 45 позицію, а також увійшла до групи економік, які успішно проявили себе в інноваційній сфері в 2020 році.

Ба більше, наша країна посіла 2 позицію серед 10 країн з найкращим результатом у своїй категорії – серед країн з рівнем доходу нижче середнього. Про це стало відомо зі звіту, який підготували вчені Корнельського університету, INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), розповідає Мінфін.

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Учасники та результати

Загалом аналітики досліджували 131 економіку світу. Рейтинг складали за такими критеріями: інфраструктура, наявність дослідних установ, унікальність ринку та бізнесу, бюджет, що виділяється на дослідження, вміння продуктивно поєднувати знання і технології та ефективність креативних підходів.

Аналітики визначили лідерів найбільш інноваційних країн у кожному регіоні

Європа – Швейцарія, Швеція, Великобританія;

Північна Америка – США, Канада;

Латинська Америка і Кариби – Чилі, Мексика, Коста-Ріка;

Південно-Східна Азія – Сінгапур, Південна Корея, Гонконг;

Центральна і Південна Азія – Індія, Іран, Казахстан;

Північна Африка і Західна Азія – Ізраїль, Кіпр, ОАЕ;

Східна і Південна Африка – ПАР, Маврикій, Кенія, Танзанія.

Додамо, Росія посіла 47 позицію, а Білорусь – 64. Останні ж сходинки рейтингу розділили: Гвінея, Ефіопія, Ємен, М'янма та Нігерія.

Висновки дослідження