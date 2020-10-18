Рейтинг інновацій 2020 та криза COVID-19: Україна посіла 45 місце, а Китай – в лідерах
Нещодавно аналітики The Global Innovation Index 2020 провели дослідження та оприлюднили рейтинг топ-50 найбільш інноваційних країн світу. Україна посіла 45 позицію, а також увійшла до групи економік, які успішно проявили себе в інноваційній сфері в 2020 році.
Ба більше, наша країна посіла 2 позицію серед 10 країн з найкращим результатом у своїй категорії – серед країн з рівнем доходу нижче середнього. Про це стало відомо зі звіту, який підготували вчені Корнельського університету, INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), розповідає Мінфін.
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Учасники та результати
Загалом аналітики досліджували 131 економіку світу. Рейтинг складали за такими критеріями: інфраструктура, наявність дослідних установ, унікальність ринку та бізнесу, бюджет, що виділяється на дослідження, вміння продуктивно поєднувати знання і технології та ефективність креативних підходів.
Аналітики визначили лідерів найбільш інноваційних країн у кожному регіоні
- Європа – Швейцарія, Швеція, Великобританія;
- Північна Америка – США, Канада;
- Латинська Америка і Кариби – Чилі, Мексика, Коста-Ріка;
- Південно-Східна Азія – Сінгапур, Південна Корея, Гонконг;
- Центральна і Південна Азія – Індія, Іран, Казахстан;
- Північна Африка і Західна Азія – Ізраїль, Кіпр, ОАЕ;
- Східна і Південна Африка – ПАР, Маврикій, Кенія, Танзанія.
Висновки дослідження
- Незважаючи на кризу, спричинену COVID-19, аналітики налаштовані цілком оптимістично. Однак треба бути готовими до того, що ми відчуватимемо її вплив ще доволі тривалий проміжок часу.
- Аналітики переконані, що для окремих галузей коронакриза стане серйозним поштовхом для розвитку та головною передумовою злету. Прогнозують, що стрімко зростатимуть наступні сфери: роздрібна торгівля, освіта, туризм.
- Через пандемію інновації фінансуються менше, але окремі країни продовжують робити успіхи: Китай, США, Великобританія, Сінгапур, Люксембург, Гонконг, Ізраїль, Індія.
- Країни, що розвиваються все більше уваги приділяють космічними технологіями.
- Інновації частіше впроваджують країни з сильною економікою: вони роблять акцент на розвиток науки та технологій.
- Позиції зміщуються: наразі на глобальному інноваційному підйомі – Китай, Індія, В'єтнам та Філіппіни.