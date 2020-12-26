Як Джефф Безос відновлює сили та залишається продуктивним: графік мільярдера
Засновник компанії Amazon Джефф Безос є найбагатшою людиною планети. Свою імперію він побудував "з нуля", відмовившись від престижної посади та ризикнувши усім заради власної мрії. Підприємець охоче ділиться секретом відновлення сил та ефективної роботи. Детальніше – читайте у матеріалі.
Мільярдер впевнений, що надзвичайно важливо підтримувати здоровий сон (8 годин на добу), дотримуватися чіткого розпорядку дня та знаходити час на спілкування з сім'єю. У своїй новій книзі "Винаходь і Мандруй: зібрання творів Джеффа Безоса" підприємець розповідає про те, як будує свій графік та що надає сил протягом дня, пише CNBC.
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Здоровий сон – запорука гарного настрою
Для того, щоб бути працездатним та гарно почуватися, Джеффу Безосу необхідно спати не менше 8 годин на добу. Здоровий та якісний сон допомагає йому краще думати, підвищує настрій та додає енергії.
Я рано встаю і рано лягаю. Зранку я люблю читати газету, пити каву і снідати зі своїми дітьми перед школою. Цей час дуже важливий для мене,
– відзначає Безос.
Важливі зустрічі – у першій половині дня
Більшість важливих зустрічей голова Amazon призначає на першу половину дня, а саме – на 10 ранку. Так, він може максимально сконцентруватися на проблемі й розв'язати її протягом дня.
"Мені здається, що до 5 години вечора я вже не можу якісно думати про проблему, тому краще спробувати ще раз завтра, о 10 ранку", – зауважив Безос.
Сім’я – понад усе
Попри те, що Безос є успішним підприємцем, який багато працює, він прагне підтримувати гармонію між роботою та відпочинком.
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Якщо я щасливий на роботі, я краще почуваюся і вдома – за цієї умови я кращий чоловік і кращий батько. З іншого боку, якщо у мене все добре вдома – я працюю енергійніше і краще взаємодію з колегами,
– підсумовує Джефф Безос.
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