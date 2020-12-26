Засновник компанії Amazon Джефф Безос є найбагатшою людиною планети. Свою імперію він побудував "з нуля", відмовившись від престижної посади та ризикнувши усім заради власної мрії. Підприємець охоче ділиться секретом відновлення сил та ефективної роботи. Детальніше – читайте у матеріалі.

Мільярдер впевнений, що надзвичайно важливо підтримувати здоровий сон (8 годин на добу), дотримуватися чіткого розпорядку дня та знаходити час на спілкування з сім'єю. У своїй новій книзі "Винаходь і Мандруй: зібрання творів Джеффа Безоса" підприємець розповідає про те, як будує свій графік та що надає сил протягом дня, пише CNBC.

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Здоровий сон – запорука гарного настрою

Для того, щоб бути працездатним та гарно почуватися, Джеффу Безосу необхідно спати не менше 8 годин на добу. Здоровий та якісний сон допомагає йому краще думати, підвищує настрій та додає енергії.

Я рано встаю і рано лягаю. Зранку я люблю читати газету, пити каву і снідати зі своїми дітьми перед школою. Цей час дуже важливий для мене,

– відзначає Безос.

Важливі зустрічі – у першій половині дня

Більшість важливих зустрічей голова Amazon призначає на першу половину дня, а саме – на 10 ранку. Так, він може максимально сконцентруватися на проблемі й розв'язати її протягом дня.

"Мені здається, що до 5 години вечора я вже не можу якісно думати про проблему, тому краще спробувати ще раз завтра, о 10 ранку", – зауважив Безос.

Сім’я – понад усе

Попри те, що Безос є успішним підприємцем, який багато працює, він прагне підтримувати гармонію між роботою та відпочинком.

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Якщо я щасливий на роботі, я краще почуваюся і вдома – за цієї умови я кращий чоловік і кращий батько. З іншого боку, якщо у мене все добре вдома – я працюю енергійніше і краще взаємодію з колегами,

– підсумовує Джефф Безос.