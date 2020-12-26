Как Джефф Безос восстанавливает силы и остается продуктивным: график миллиардера
Основатель компании Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком планеты. Свою империю он построил "с нуля", отказавшись от престижной должности и рискнув всем ради своей мечты. Предприниматель охотно делится секретом восстановления сил и эффективной работы. Подробнее – читайте в материале.
Миллиардер уверен, что чрезвычайно важно поддерживать здоровий сон (8 часов в сутки), придерживаться четкого распорядка дня и находить время на общение с семьей. В своей новой книге "Изобретай и Странствуй: собрание произведений Джеффа Безоса" предприниматель рассказывает о том, как строит свой график и что придает сил в течение дня, пишут CNBC.
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Здоровый сон – залог хорошего настроения
Чтобы быть работоспособным и хорошо себя чувствовать, Джеффу Безосу необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Здоровый и качественный сон помогает ему лучше думать, повышает настроение и придает энергии.
Я рано встаю и рано ложусь. Утром я люблю читать газету, пить кофе и завтракать со своими детьми перед школой. Это время очень важно для меня,
– отмечает Безос.
Важные встречи – в первой половине дня
Большинство важных встреч глава Amazon назначает на первую половину дня, а именно – на 10 утра. Так, он может максимально сконцентрироваться на проблеме и решить ее в течение дня.
"Мне кажется, что к 5 вечера я уже не могу качественно думать о проблеме, поэтому лучше попробовать еще раз завтра, в 10 утра", – отметил Безос.
Семья – прежде всего
Несмотря на то, что Безос является успешным предпринимателем, который много работает, он стремится поддерживать гармонию между работой и отдыхом.
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Если я счастлив на работе, я лучше чувствую и дома – при этом условии я лучший человек и лучший отец. С другой стороны, если у меня все хорошо дома – я работаю энергичнее и лучше взаимодействую с коллегами,
– заключает Джефф Безос.
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