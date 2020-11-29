Засновник Amazon Джефф Безос має адресу електронної пошти, яку можна знайти у вільному доступі. На е-mail підприємця клієнти надсилають листи зі скаргами та відгуками.

Адреса jeff@amazon.com – основна електронна пошта мільярдера. Безос зазначає, що не може прочитати усі листи, проте найцікавішим повідомленням він приділяє особливу увагу, пише CNBC.

Примітно: Є два типи невдач, і лише одним з них ви можете пишатися, – Джефф Безос

Чому це важливо?

Джефф Безос сприймає кожну проблему, про яку розповідає клієнт, як можливість щось поліпшити. Більшість листів – скарги на замовлення в Amazon, до яких підприємець ставиться досить серйозно.

Отримавши справді аргументовану скаргу, Безос доручає своїй команді провести тематичне дослідження, знайти причину і зробити все, аби ліквідувати проблему.

Коли ви вирішуєте проблему, ви робите це не для одного клієнта. Ви виправляєте щось одразу для всіх, і цей процес – важлива частина нашої великої справи. До невдалого досвіду клієнтів або недосконалих замовлень я намагаюся ставитися саме так,

– пише підприємець у своїй новій книзі "Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos".

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Ба більше, журналісти CNBC розповіли, що надіслали листа мільярдерові о 10.20 ранку й отримали відповідь вже за 10 хвилин.