Джефф Безос пояснив, чому читає листи, які надходять на його загальнодоступну e-mail адресу
Засновник Amazon Джефф Безос має адресу електронної пошти, яку можна знайти у вільному доступі. На е-mail підприємця клієнти надсилають листи зі скаргами та відгуками.
Адреса jeff@amazon.com – основна електронна пошта мільярдера. Безос зазначає, що не може прочитати усі листи, проте найцікавішим повідомленням він приділяє особливу увагу, пише CNBC.
Примітно: Є два типи невдач, і лише одним з них ви можете пишатися, – Джефф Безос
Чому це важливо?
Джефф Безос сприймає кожну проблему, про яку розповідає клієнт, як можливість щось поліпшити. Більшість листів – скарги на замовлення в Amazon, до яких підприємець ставиться досить серйозно.
Отримавши справді аргументовану скаргу, Безос доручає своїй команді провести тематичне дослідження, знайти причину і зробити все, аби ліквідувати проблему.
Коли ви вирішуєте проблему, ви робите це не для одного клієнта. Ви виправляєте щось одразу для всіх, і цей процес – важлива частина нашої великої справи. До невдалого досвіду клієнтів або недосконалих замовлень я намагаюся ставитися саме так,
– пише підприємець у своїй новій книзі "Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos".
Цікаво: 3 якості, які Джефф Безос шукає в кандидатах на роботу в Amazon
Поділитися новиною
-
Водневі технології відкривають можливості для декарбонізації основних секторів економіки України23 листопада , 18:01
-
"Гнучкий офіс": як у нових реаліях живе український бізнес – дослідження Academy DTEK25 листопада , 19:29
-
Розумні дрони на сонячних електростанціях: інноваційна перевірка сонячних панелей від ДТЕК ВДЕ26 листопада , 19:12