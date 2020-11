Якщо і є річ, з якою може погодитися кожен суперуспішний підприємець (крім любові до книг), так це те, що невдача – це необхідна частина створення чогось нового й цінного. Білл Гейтс, Ілон Маск, Воррен Баффет – майже кожен мільярдер, яким ви захоплюєтеся, давав поради про те, як краще впоратися з невдачею, щоб досягти більшого.

Джефф Безос – не виняток. Він переконаний, що невдачі – це необхідна частина інновацій. У своїй новій книзі Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos найбагатша людина планети дає зрозуміти: існує два типи невдач, і лише одним з них можна пишатися, пише Inc.com.

Хороший провал VS поганий провал

Джефф Безос вважає, що типи невдач потрібно чітко розмежовувати: "Є експериментальна невдача – це той тип невдачі, якому ви повинні радіти."

Це результат великих та сміливих ставок, які або змінюють правила гри, або створюють нові продукти. Наприклад, Fire Phone – смартфон Amazon і Foxconn, знятий з виробництва у 2015 році, або соцмережа Google+.

Мільярдер зазначає, що існує також "операційний провал", і підприємці не повинні наділяти такі невдачі помилковою таємничістю – це проста помилка.

Ми побудували сотні центрів виконання замовлень Amazon за ці роки, і ми знаємо, як це зробити. Якщо ми побудуємо новий центр, і це буде катастрофа – це буде просто погане виконання. Це погана невдача. Розширення наявного бізнесу – відома територія. Якщо воно буде виконано належним чином, це не може значно впливати на ризик. Якщо ви провалилися в тому, що вже повинні вміти, це не привід для радощів,

– пояснює Безос.

Коли ви розробляєте новий продукт, послугу або експериментуєте – це може не спрацювати, і це нормально. Потрібно чітко розрізняти ці два типи невдач і виділяти винаходи та інновації.

Порада! Коли ви будете картати себе або списувати згубне рішення з рахунків, виправдовуючи його "сміливим баченням", чесно дайте собі відповідь на питання: чи намагався я зробити щось по-справжньому нове до того, як зазнав невдачі? Якщо ні, тоді ви просто схибили. А якщо так, то вчіться на своїх помилках, але не засмучуйтеся через них. Сприймайте їх як знак того, що ви мислите масштабно і намагаєтеся створити щось справді гідне.