"Ти завжди можеш послати його до біса завтра": Воррен Баффет поділився незамінною порадою
Окрім того, що Воррен Баффет був визнаний одним з найуспішніших інвесторів усіх часів, його також шанують за безмежну мудрість. Але як "Оракул з Омахи" отримав знання, які привели його до таких надзвичайних досягнень?
Генеральний директор Berkshire Hathaway запевняє, що багато своїх думок він успадкував від декількох людей, яких він називає своїми "героями", розповідає CNBC.
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Одним з таких героїв є Том Мерфі, керівник засобів масової інформації та колишній генеральний директор Capital Cities/ABC Inc. Баффет описав Мерфі як надзвичайно спокійну та здібну ділову людину: "Йому не доводилося кричати або щось подібне. Він все робив дуже зважено та розмірено."
Емоційна дисципліна
Понад 40 років тому Мерфі дав Баффету незамінний урок про важливість розпізнавання та контролю своїх емоцій.
Він сказав: "Воррене, ти завжди можеш послати його до біса завтра" – це була одна з найкращих порад, яку я коли-небудь отримував, – згадує інвестор.
Том Мерфі / moiglobal
Баффет продовжує: "Промовчавши, ви не втрачаєте можливість. Просто забудьте про це на день. Не піддавайтеся гніву!"
Навчитися граціозно керувати своїми емоціями непросто, але спробуйте потренуватися. Якщо ви дозволите їм здичавіти, це може призвести до прийняття неправильних рішень і навіть нашкодити вашій репутації.
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Емоційний інтелект
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