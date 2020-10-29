Окрім того, що Воррен Баффет був визнаний одним з найуспішніших інвесторів усіх часів, його також шанують за безмежну мудрість. Але як "Оракул з Омахи" отримав знання, які привели його до таких надзвичайних досягнень?

Генеральний директор Berkshire Hathaway запевняє, що багато своїх думок він успадкував від декількох людей, яких він називає своїми "героями", розповідає CNBC.

Читайте також: Воррен Баффет назвав 3 найважливіші якості ідеального співробітника

Одним з таких героїв є Том Мерфі, керівник засобів масової інформації та колишній генеральний директор Capital Cities/ABC Inc. Баффет описав Мерфі як надзвичайно спокійну та здібну ділову людину: "Йому не доводилося кричати або щось подібне. Він все робив дуже зважено та розмірено."

Емоційна дисципліна

Понад 40 років тому Мерфі дав Баффету незамінний урок про важливість розпізнавання та контролю своїх емоцій.

Він сказав: "Воррене, ти завжди можеш послати його до біса завтра" – це була одна з найкращих порад, яку я коли-небудь отримував, – згадує інвестор.

Том Мерфі / moiglobal

Часто в напруженій ситуації найрозумніше рішення – це промовчати. Якщо ви втратите контроль над собою, можете зробити те, про що згодом пошкодуєте. Особливо в сучасному технологічному світі, яким править Інтернет: все, що ви говорите, може вмить розлетітися світом і ви вже не заберете слова назад.

Баффет продовжує: "Промовчавши, ви не втрачаєте можливість. Просто забудьте про це на день. Не піддавайтеся гніву!"

Навчитися граціозно керувати своїми емоціями непросто, але спробуйте потренуватися. Якщо ви дозволите їм здичавіти, це може призвести до прийняття неправильних рішень і навіть нашкодити вашій репутації.

Баффет не радить людям бути беземоційними Він радше наголошує на перевагах визнання, вивчення та розуміння своїх емоцій. Таким чином, ви отримуєте більше часу та простору для ясності, що дозволить вам приймати більш зважені рішення.

Не пропустіть: Воррен Баффет рекомендує: 5 книг, які варто прочитати кожному

Емоційний інтелект

Поради Мерфі глибоко пов’язані з концепцією емоційного інтелекту. Емоційно розумна людина володіє як навичками самосвідомості, так і навичками соціальної обізнаності, які необхідні для розвитку та підтримання добрих стосунків, чіткого спілкування, управління конфліктами та досягнення успіху.

Воррен Баффет – чудовий інвестор, адже він не просто усвідомлює власні емоції, але й здатний підхопити емоційні репліки інших. Мільярдер розуміє, що в грі керують емоції, і він застосовує своє вміння відчувати масове населення для прийняття розумних інвестиційних рішень.