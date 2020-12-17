Футуристичне кафе "Bowl & Bowl" у Сінгапурі пропонує відвідувачам скуштувати фірмову страву закладу, яку приготує робот-кухар всього за 20 секунд.

У закладі встановлено 5 роботів-кухарів, які можуть приготувати 11 страв. Головні інгредієнти – рис та різноманітні додатки: курка, копчена качка, телятина з чорним перцем, креветки, лосось, едамаме (боби), овочі тощо. Про це пише Daily Mail Online.

Читайте також: Готує до 5 000 страв: британська компанія представила робота-кухню – відео, скільки коштує

Як це працює?

Перш за все, гість обирає страву, яку бажає скуштувати. Після цього, він може спостерігати за тим, як робот готує замовлення: наливає олію на сковорідку, робить скрембл з яйця, запарює білий рис, об'єднує складові, підсмажує рис, викладає страву на тарілку і доповнює її одним з представлених додатків.

У сінгапурському кафе страви готують роботи-кухарі: дивіться відео

Варте уваги: Український сервіс The-Chef: як викликати кухаря додому – деталі, ціни

Враження відвідувачів

Відвідувачі, яким вдалося скуштувати страви від роботів-кухарів, вже встигли поділитися своїми враженнями. Відзначимо, думки клієнтів про "роботизоване нововведення" дещо різняться: одні вважають, що роботи-кухарі фантастично справляються із завданням, інші ж – обурені. Однак, байдужих не залишилося: