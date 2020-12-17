Всього за 20 секунд: у сінгапурському кафе фірмові страви готують роботи – відео
Футуристичне кафе "Bowl & Bowl" у Сінгапурі пропонує відвідувачам скуштувати фірмову страву закладу, яку приготує робот-кухар всього за 20 секунд.
У закладі встановлено 5 роботів-кухарів, які можуть приготувати 11 страв. Головні інгредієнти – рис та різноманітні додатки: курка, копчена качка, телятина з чорним перцем, креветки, лосось, едамаме (боби), овочі тощо. Про це пише Daily Mail Online.
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Як це працює?
Перш за все, гість обирає страву, яку бажає скуштувати. Після цього, він може спостерігати за тим, як робот готує замовлення: наливає олію на сковорідку, робить скрембл з яйця, запарює білий рис, об'єднує складові, підсмажує рис, викладає страву на тарілку і доповнює її одним з представлених додатків.
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Враження відвідувачів
Відвідувачі, яким вдалося скуштувати страви від роботів-кухарів, вже встигли поділитися своїми враженнями. Відзначимо, думки клієнтів про "роботизоване нововведення" дещо різняться: одні вважають, що роботи-кухарі фантастично справляються із завданням, інші ж – обурені. Однак, байдужих не залишилося:
- "Неймовірно. Рис, приготовлений автоматичним роботом. Смакувало відмінно"
- "Спробував минулого тижня. Напрочуд чудово"
- "Прогрес рухається не в тому напрямку, мене неймовірно дратує і засмучує те, що їжу готують роботи"
- "Сумно, що їжа має бути нарізана машинами, це просто демонструє, наскільки лінивими ми стаємо"
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