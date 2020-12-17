Футуристическое кафе "Bowl & Bowl" в Сингапуре предлагает посетителям отведать фирменное блюдо заведения, которое приготовит робот-повар всего за 20 секунд.

В заведении установлено 5 роботов-поваров, которые могут приготовить 11 блюд. Главные ингредиенты – рис и разнообразные наполнители: курица, копченая утка, телятина с черным перцем, креветки, лосось, эдамаме (бобы), овощи и тому подобное. Об этом пишет Daily Mail Online.

Читайте также: Готовит до 5 000 блюд: британская компания представила робота-кухню – видео, сколько стоит

Как это работает?

Прежде всего, гость выбирает блюдо, которое желает попробовать. После этого, он может наблюдать за тем, как робот готовит заказ: наливает масло на сковородку, делает скрембл из яйца, запаривает белый рис, объединяет составляющие, поджаривает рис, выкладывает блюдо на тарелку и дополняет его одним из представленных наполнителей.

В сингапурском кафе блюда готовят роботы-повара: смотрите видео

Примечательно: Украинский сервис The-Chef: как вызвать повара домой – детали, цены

Впечатления посетителей

Посетители, которым удалось попробовать блюда от роботов-поваров, уже успели поделиться своими впечатлениями. Отметим, мнения клиентов о "роботизированном нововведении" несколько отличаются: одни считают, что роботы-повара фантастически справляются с задачей, другие – возмущены. Однако, равнодушных не осталось: