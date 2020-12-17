Всего за 20 секунд: в сингапурском кафе фирменные блюда готовят работы – видео
Футуристическое кафе "Bowl & Bowl" в Сингапуре предлагает посетителям отведать фирменное блюдо заведения, которое приготовит робот-повар всего за 20 секунд.
В заведении установлено 5 роботов-поваров, которые могут приготовить 11 блюд. Главные ингредиенты – рис и разнообразные наполнители: курица, копченая утка, телятина с черным перцем, креветки, лосось, эдамаме (бобы), овощи и тому подобное. Об этом пишет Daily Mail Online.
Читайте также: Готовит до 5 000 блюд: британская компания представила робота-кухню – видео, сколько стоит
Как это работает?
Прежде всего, гость выбирает блюдо, которое желает попробовать. После этого, он может наблюдать за тем, как робот готовит заказ: наливает масло на сковородку, делает скрембл из яйца, запаривает белый рис, объединяет составляющие, поджаривает рис, выкладывает блюдо на тарелку и дополняет его одним из представленных наполнителей.
В сингапурском кафе блюда готовят роботы-повара: смотрите видео
Примечательно: Украинский сервис The-Chef: как вызвать повара домой – детали, цены
Впечатления посетителей
Посетители, которым удалось попробовать блюда от роботов-поваров, уже успели поделиться своими впечатлениями. Отметим, мнения клиентов о "роботизированном нововведении" несколько отличаются: одни считают, что роботы-повара фантастически справляются с задачей, другие – возмущены. Однако, равнодушных не осталось:
- "Невероятно. Рис, приготовленный автоматическим роботом. Было вкусно"
- "Попробовал на прошлой неделе. Удивительно прекрасно"
- "Прогресс движется не в том направлении, меня невероятно раздражает и огорчает то, что еду готовят работы"
- "Печально, что пища должна быть нарезана машинами, это просто показывает, насколько ленивыми мы становимся"
Поделиться новостью
-
Дмитрий Осыка: о людях, корпкультуре, технологиях, never stop learning и пути цифровизации ДТЭК27 ноября 2020 , 20:28
-
"Крепость на плаву": какой будет роскошная яхта за четверть миллиарда долларов – фото проекта14 декабря 2020 , 08:57
-
DARPA снова испытало беспилотник X-61A: детали12 декабря 2020 , 23:24