Нещодавно на виставці інформаційних технологій Перської затоки в Дубаї лондонська компанія Moley Robotics представила першу у світі роботизовану кухню, яка обіцяє "готувати з нуля та прибирати після цього без нарікань".

Moley Kitchen – розробка російського математика та комп’ютерного вченого Марка Олейника. Система обіцяє готувати стандартні ресторанні страви, при цьому її власник не поворухне й пальцем, розповідає The Guardian.

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Це перша у світі роботизована кухня. Як і всі проривні технології – автомобілі, телевізори та комп'ютери – розробка сподобається ентузіастам, професіоналам та буде коштувати відповідно,

– відзначив Марк Олейник.

Як це працює?

Технологія оснащена двома робототехнічними руками, спроєктованими у співпраці з провідною німецькою компанією Schunk. Зазначається, що вони точно відтворюють людські рухи, дозволяють роботу діставати інгредієнти з розумного холодильника, регулювати температуру варильної поверхні, використовувати раковину для наповнення сковорідок, перемішування та розливу. Ба більше, робот навіть самостійно прибирає за собою та миє посуд.

Робот-кухня був створений за сприяння кулінарного новатора та переможця серії BBC MasterChef 2011 року Тіма Андерсона. Так, алгоритм приготування страв кухарем був зафіксований у 3D і "перетворений на елегантний цифровий рух". Андерсон та колеги-кухарі Ніколь Пізані та Ендрю Кларк створили 30 страв, щоб продемонструвати можливості системи на виставці. Додають, що список страв поповнюватиметься щомісяця. В кінцевому підсумку користувачі зможуть обрати з цифрового меню понад 5 000 варіантів.

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Скільки коштує робот-кухня?

Безперечно, на тлі пандемії COVID-19 ми спостерігаємо тенденцію зростання робототехніки, оскільки американці переживають рекордні втрати робочих місць. Новітня розробка, що покликана спростити життя господиням та людям, в яких обмаль часу на приготування їжі, коштує недешево – щонайменше 248 000 фунтів стерлінгів. Цікаво, що приблизно стільки в середньому коштує британський будинок, суперкар чи маленька яхта. Розробники визнають, що ціна роботизованої кухні достатньо висока, але наразі близько 1 205 людей зацікавлені у її придбанні. Компанія сподівається, що з урахуванням обсягу виробництва, ефективності та економії від масштабу в майбутньому зможуть представити моделі з нижчими цінами.

Робот-кухня Moley Robotics: дивіться відео