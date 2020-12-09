Готує до 5 000 страв: британська компанія представила робота-кухню – відео, скільки коштує
Нещодавно на виставці інформаційних технологій Перської затоки в Дубаї лондонська компанія Moley Robotics представила першу у світі роботизовану кухню, яка обіцяє "готувати з нуля та прибирати після цього без нарікань".
Moley Kitchen – розробка російського математика та комп’ютерного вченого Марка Олейника. Система обіцяє готувати стандартні ресторанні страви, при цьому її власник не поворухне й пальцем, розповідає The Guardian.
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Це перша у світі роботизована кухня. Як і всі проривні технології – автомобілі, телевізори та комп'ютери – розробка сподобається ентузіастам, професіоналам та буде коштувати відповідно,
– відзначив Марк Олейник.
Як це працює?
Технологія оснащена двома робототехнічними руками, спроєктованими у співпраці з провідною німецькою компанією Schunk. Зазначається, що вони точно відтворюють людські рухи, дозволяють роботу діставати інгредієнти з розумного холодильника, регулювати температуру варильної поверхні, використовувати раковину для наповнення сковорідок, перемішування та розливу. Ба більше, робот навіть самостійно прибирає за собою та миє посуд.
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Скільки коштує робот-кухня?
Робот-кухня Moley Robotics: дивіться відео
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