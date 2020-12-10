Киянка Анна Прокоф'єва на початку 2020 року запустила корисний сервіс The-Chef. Завдяки ньому можна знайти кухаря, який приготує будь-що просто у вас вдома.

Як з'явилася ідея

Засновниця на власному досвіді зрозуміла, що знайти кухаря в інтернеті можна. Але побачити фото його страв та почитати про нього відгуки – ні. Детальніше у матеріалі 24 каналу.

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У 2019 році вона готувалася до свого дня народження – вирішила організувати свято у грузинському стилі. Але коли склала список страв, то зрозуміла, що самій справитись не вдасться.

"Я не хотіла замовляти кейтерінг або якийсь сервіс доставки їжі. Я хотіла таку уявну "тітку Ніно", яка зможе допомогти приготувати все і потім поїде", – пояснила Прокоф'єва.



Засновниця сервісу The-Chef Анна Прокоф'єва / Фото Ярослава Шурова

Як скористатися сервісом

Платформа The-Chef є своєрідним посередником між кухарями та замовниками. На сайті клієнт може обрати одну з 11 категорій. Наприклад – сніданок, екзотичні страви кулінарний майстер-клас.

"На сайті можна обрати своє місто, ми працюємо у 14 містах. Кухарі мають особисті профілі та послуги, які вони пропонують", – зауважила засновниця сервісу.

Зареєструвавшись, клієнт одним кліком відправляє кухареві запит, вказавши необхідну дату. Після чого той передзвонює для обговорення деталей замовлення. Наприклад – хто купує продукти та чи є всі потрібні для роботи інструменти.

"Рятівне коло" для кухарів

Для багатьох кухарів питання пошуку підробітку стало особливо актуальним в час пандемії. Шеф-кухар Вадим Рачок доєднався до платформи одним з перших. Чоловік наголосив, що сервіс став для нього "рятівним колом".

Був момент, коли протягом місяця не було роботи. Я працював у ресторані, його закрили на карантин. Саме тоді я зареєструвався на платформі,

– розповів він.

"Ми обговорюємо з клієнтами меню, локацію, час та дату, бюджет. Другий етап – це столовий набір, посуд. Якщо кухар може їх надати, звичайно, він це робить", – пояснив Рачок.



В Україні запустили сервіс The-Chef / Фото Ярослава Шурова

Кухар вдома – у скільки це обійдеться

Людям часто здається, що послуги кухаря дозволити собі може не кожен. Проте це – не зовсім так, наголосила засновниця сервісу The-Chef.

Ціна стартує від 500 гривень. У Вінниці чи Івано-Франківську, наприклад, кухар може приїхати і за нижчу. А от у Києві середня вартість послуги сягає 1 000 гривень,

– зазначила Прокоф'єва.

Зауважимо, що вартість послуги формує виключно кухар. Це може бути як вартість години роботи, так і мінімальна сума, за яку він візьметься готувати.

Як стати кухарем у The-Chef

Подати свою заявку як кухаря може будь-хто. Спеціальної освіти або навичок не потрібно. Досить зареєструватися та заповнити анкету, вказавши досвід, нагороди (якщо є) та страви, на приготуванні яких спеціалізуєтесь.

Анна Прокоф'єва також зареєстрована як кухар, але її послуги замовити не можна. Вона створила обліковий запис для прикладу іншим. Жінка рекомендує кухарям починати з того, в чому вони упевнені.

Що варто знати про сервіс The-Chef: відео 24 каналу