Дослідники встановили, що терапія з використанням технології віртуальної реальності допомагає подолати страх публічних виступів. Так, експерти запропонували учасникам потрапити у безпечні ситуації, які так чи інакше викликали стрес. В експерименті взяли участь 20 пацієнтів психіатричних клінік.

Так, вчені виявили унікальні можливості, які надає віртуальна реальність для лікування тривожних розладів. Її ефективність довели на прикладі експозиційної терапії, пише PsyPost.

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Експозиційна терапія Метод лікування, при якому пацієнта направляють до джерела страху за відсутності прямої небезпеки.

Дослідження

Автори дослідження проаналізували поширений тип тривоги – страх публічних виступів (public speaking anxiety). Сеанс терапії тривав три години. Під час експерименту застосовували віртуальну реальність, а весь процес контролював клінічний психолог. Учасники виступали перед віртуальною аудиторією, а згодом могли переглянути свій виступ. Вчені стверджують, що пацієнти відзначили зниження страху публічних виступів після VR-терапії. Підсумовують, що така терапія зменшує страх перед негативною оцінкою і катастрофічними думками.

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Зниження страху негативної оцінки підтверджує гіпотезу про те, що терапія з використанням віртуальної реальності для боротьби зі страхом публічних виступів працює завдяки спростуванню катастрофічних уявлень про свою роботу, а не про те, як тебе сприймають інші,

– вважають дослідники.