Дослідження Сайдівської бізнес-школи Оксфордського університету та Університету Еразма (Роттердам) у співпраці з британською транснаціональною фірмою BT виявило прямий зв'язок між щастям та продуктивністю.

Протягом шести місяців дослідники аналізували отримані дані та встановили: щасливі співробітники продуктивніші на 13 відсотків, пише phys.org.

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Автори стверджують, що проведене дослідження дає перші причинно-наслідкові докази зв’язку між щастям та продуктивністю. Раніше вагомих підтверджень цьому не було.

Як це вдалося?

Співробітників BT попросили оцінювати своє щастя щотижня протягом шести місяців. Їм запропонували просте опитування електронною поштою, яке містить п’ять смайликів – від дуже сумного до дуже щасливого.

Відстежувались дані про відвідуваність, конверсію дзвінків у продажі, задоволеність споживачів, графік роботи та перерви. Дослідження також враховувало місцеві погодні умови та виявило чіткий негативний зв’язок між несприятливими погодними умовами та щастям співробітників.

Ми виявили, що більш щасливі співробітники працюють швидше, роблять більше дзвінків за годину роботи й, що важливо, перетворюють більше дзвінків на продажі,

– відзначив професор Ян-Еммануель Де Неве.

Щасливі працівники є продуктивнішими / Фото unsplash

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Фахівці виявили, що щасливі співробітники не працюють більше годин, ніж їхні невдоволені колеги – вони просто ефективніші під час роботи.