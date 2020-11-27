Щасливі співробітники виявилися продуктивнішими: дослідження
Дослідження Сайдівської бізнес-школи Оксфордського університету та Університету Еразма (Роттердам) у співпраці з британською транснаціональною фірмою BT виявило прямий зв'язок між щастям та продуктивністю.
Протягом шести місяців дослідники аналізували отримані дані та встановили: щасливі співробітники продуктивніші на 13 відсотків, пише phys.org.
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Автори стверджують, що проведене дослідження дає перші причинно-наслідкові докази зв’язку між щастям та продуктивністю. Раніше вагомих підтверджень цьому не було.
Як це вдалося?
Співробітників BT попросили оцінювати своє щастя щотижня протягом шести місяців. Їм запропонували просте опитування електронною поштою, яке містить п’ять смайликів – від дуже сумного до дуже щасливого.
Ми виявили, що більш щасливі співробітники працюють швидше, роблять більше дзвінків за годину роботи й, що важливо, перетворюють більше дзвінків на продажі,
– відзначив професор Ян-Еммануель Де Неве.
Щасливі працівники є продуктивнішими / Фото unsplash
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