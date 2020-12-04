Вчені з Лондонського міського університету встановили, що постійна необхідність здавати фінансову звітність заважає впровадженню інновацій та негативно впливає на довгострокове планування.

Річ у тім, що регулярна підготовка фінансової звітності змушує менеджерів зосередитися на підвищенні прибутку тут і зараз, нехтуючи довгостроковим плануванням. Унаслідок цього страждає стратегія, адже компанії бояться витрат й не інвестують в інновації, пише EurekAlert.

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Корпоративні інновації мають значні переваги для світової економіки. Слід заохочувати більш цілісний підхід до довгострокового планування, щоб менеджери могли підвищити стійкість бізнесу,

– зазначає автор дослідження Артур Крафт.

Чому це важливо? Більш спокійний підхід до звітності дає менеджерам можливість менше зосереджуватись на короткострокових приростах, що необхідні акціонерам. Так, компанія отримує можливість сміливо думати про майбутнє і розподіляти витрати на довгострокові проєкти. Дослідження показало, що кількість і якість інноваційної продукції знижується в міру того, як часто менеджери потрапляють під пильний нагляд акціонерів. До чого це може призвести? Щонайменше, до культури "бездіяльності", коли компанія не хоче вкладати кошти в розвиток.

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Автор дослідження додає, що пандемія коронавірусу – яскравий доказ того, що компанії потребують перспективного мислення, а інвестиції в інновації є необхідними компонентами для компанії, яка бажає зростати. Безперечно, ніхто не міг передбачити ті події, з якими людство матиме справу у 2020 році. Однак досвід показав, що ті, хто зміг адаптувати бізнес-моделі та послуги до безпрецедентних реалій соціального дистанціювання, як правило, краще переживають пандемію COVID-19.