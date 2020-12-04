Регулярні звіти заважають інноваціям та спричиняють бездіяльність: дослідження
Вчені з Лондонського міського університету встановили, що постійна необхідність здавати фінансову звітність заважає впровадженню інновацій та негативно впливає на довгострокове планування.
Річ у тім, що регулярна підготовка фінансової звітності змушує менеджерів зосередитися на підвищенні прибутку тут і зараз, нехтуючи довгостроковим плануванням. Унаслідок цього страждає стратегія, адже компанії бояться витрат й не інвестують в інновації, пише EurekAlert.
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Корпоративні інновації мають значні переваги для світової економіки. Слід заохочувати більш цілісний підхід до довгострокового планування, щоб менеджери могли підвищити стійкість бізнесу,
– зазначає автор дослідження Артур Крафт.
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