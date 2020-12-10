Исследователи установили, что терапия с использованием технологии виртуальной реальности помогает преодолеть страх публичных выступлений. Так, эксперты предложили участникам попасть в безопасные ситуации, которые так или иначе вызывали стресс. В эксперименте приняли участие 20 пациентов психиатрических клиник.

Так, ученые обнаружили уникальные возможности, которые предоставляет виртуальная реальность для лечения тревожных расстройств. Ее эффективность доказали на примере экспозиционной терапии, пишет PsyPost.

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Экспозиционная терапия Метод лечения, при котором пациента направляют к источнику страха при отсутствии прямой опасности.

Исследование

Авторы исследования проанализировали распространенный тип тревоги – страх публичных выступлений (public speaking anxiety). Сеанс терапии продолжался три часа. Во время эксперимента применяли виртуальную реальность, а весь процесс контролировал клинический психолог. Участники выступали перед виртуальной аудиторией, а впоследствии могли посмотреть свое выступление. Ученые утверждают, что пациенты отметили снижение страха публичных выступлений после VR-терапии. Резюмируют, что такая терапия уменьшает страх перед негативной оценкой и катастрофическими мыслями.

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Снижение страха негативной оценки подтверждает гипотезу о том, что терапия с использованием виртуальной реальности для борьбы со страхом публичных выступлений работает благодаря опровержению катастрофических представлений о своей работе, а не о том, как тебя воспринимают другие,

– считают исследователи.