Вперше у світі: Сінгапур дозволив продаж м’яса, вирощеного в лабораторіях
Продовольче агентство Сінгапуру схвалило виробництво продуктів на рослинній основі Eat Just. Американська компанія отримала перший у світі дозвіл на культивування та продаж штучного м'яса птиці.
Компанія продемонструвала регулятору всі етапи виробництва, а уряд підтвердив, що нове м'ясо відповідає стандартам безпеки, пише CNBC.
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Чому це важливо?
За останнє десятиліття безліч підприємств прагнули зробити м’ясо, вирощене з клітин, смачним і доступним, аби переконати споживачів відмовитися від звичайного м’яса. Такі стартапи, як Eat Just, Future Meat Technologies та Memphis Meats, підтримані Біллом Гейтсом, стверджують, що їхні продукти здоровіші для споживачів та кращі для навколишнього середовища.
Курка від Eat Just / Фото Eat Just
Коли з'явиться в продажу?
Eat Just вже співпрацює з місцевими виробниками в Сінгапурі та готується до затвердження регуляторними органами. Проте розвитку галузі перешкоджає висока вартість виробництва. Компанія встановить ціну, аналогічну ціні курки преміумкласу. Продукт під новим брендом Good Meat незабаром з'явиться в одному з ресторанів Сінгапуру. Згодом Eat Just хоче масштабувати поширення продукту.
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