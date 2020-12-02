Продовольче агентство Сінгапуру схвалило виробництво продуктів на рослинній основі Eat Just. Американська компанія отримала перший у світі дозвіл на культивування та продаж штучного м'яса птиці.

Компанія продемонструвала регулятору всі етапи виробництва, а уряд підтвердив, що нове м'ясо відповідає стандартам безпеки, пише CNBC.

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У компанії вважають, що виготовлення штучного м'яса може вирішити численні проблеми: від хвороб, спричинених червоним м'ясом та вирубки лісів, до моральної складової вбивства тварин та питання збереження довкілля.

Чому це важливо?

За останнє десятиліття безліч підприємств прагнули зробити м’ясо, вирощене з клітин, смачним і доступним, аби переконати споживачів відмовитися від звичайного м’яса. Такі стартапи, як Eat Just, Future Meat Technologies та Memphis Meats, підтримані Біллом Гейтсом, стверджують, що їхні продукти здоровіші для споживачів та кращі для навколишнього середовища.

Штучне м’ясо виготовляється шляхом введення стовбурових клітин з жиру або м’язів тварини в середовище, яке дозволяє їм зростати. Продукт має високий вміст білка та диверсифікований амінокислотний склад, не містить антибіотиків та має дуже низький вміст мікробіологічних забруднювачів, таких як сальмонела та кишкова паличка.

Курка від Eat Just / Фото Eat Just

Коли з'явиться в продажу?

Eat Just вже співпрацює з місцевими виробниками в Сінгапурі та готується до затвердження регуляторними органами. Проте розвитку галузі перешкоджає висока вартість виробництва. Компанія встановить ціну, аналогічну ціні курки преміумкласу. Продукт під новим брендом Good Meat незабаром з'явиться в одному з ресторанів Сінгапуру. Згодом Eat Just хоче масштабувати поширення продукту.

Компанія також планує провести кампанію з підвищення довіри споживачів до товару. Розробники покажуть, як виготовляють продукт і нагадають споживачам про процес виробництва традиційного м’яса. У міру збільшення популярності Eat Just прагне продовжувати знижувати ціну, що має заохотити споживачів та ресторани спробувати продукт.

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Зауважимо, цього року компанія Eat Just потрапила на 21-е місце у списку Disruptor 50 CNBC за зусилля, спрямовані на зміну харчової та сільськогосподарської галузей. Компанія залучила 300 мільйонів доларів, і востаннє її оцінювали у 1,2 мільярда доларів.