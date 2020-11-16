Американские ученые и дизайнеры предложили способ выращивания мяса из собственных клеток. Команда разработала прототип набора для выращивания. Проект назвали Ouroboros Steak – в честь змеи, которая поедает сама себя.

Заметим, так называемое "веганское" мясо, которое выращивают в лабораториях, не является 100% экологической альтернативой. Его изготавливают с использованием стволовых клеток животных: для этого собирают фетальную бычью сыворотку (FBS) из крови теленка после забоя беременной коровы, пишет dezeen.

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Как это работает?

Прежде всего, набор позволяет получать собственные министейки из пробирок абсолютно безопасным для животных способом. Для того чтобы вырастить мясо, нужно взять небольшое количество крови и мазок со слизистой оболочки ротовой полости. Экспериментальный продукт выращивают в течение трех месяцев. Кроме того, разработчики представили образцы, выращенные с помощью просроченной человеческой плазмы.

Процесс выращивания мяса Ouroboros из человеческих клеток / Фото designmuseum

Просроченная человеческая кровь – это часть отходов, поэтому она значительно дешевле и более экологична, чем FBS-сыворотка, но менее приемлема с точки зрения морали, ведь люди думают, что поедание себя – это каннибализм. Формально – это не так,

– сказала соавтор проекта Грейс Найт.

Цель

Команда отмечает, что не собирается начинать продажу разработанного набора: "Наш проект научно и экономически осуществим, но несколько ироничен", – добавил дизайнер и исследователь Оркал Телхан.

Авторы проекта выставляют прототип в музеях, чтобы посетители имели возможность переосмыслить этический аспект производства мяса.

Ouroboros Steak на выставке "Unlikely Futures" в Художественном музее Филадельфии / Фото designmuseum

Добавим, пока ни одно мясо, выращенное в лабораториях, не разрешено реализовывать ни в одной части мира. Однако, по предварительным оценкам, данный рынок стоит 206 миллионов долларов. Более того, прогнозируют, что к 2025 году он может вырасти до 572 миллионов долларов. В основном это связано с увеличением экологических и этических проблем, касающихся массового выращивания скота для потребления человеком.