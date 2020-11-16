Уроборос-стейк: ученые создали набор для выращивания мяса из человеческих клеток – что известно
Американские ученые и дизайнеры предложили способ выращивания мяса из собственных клеток. Команда разработала прототип набора для выращивания. Проект назвали Ouroboros Steak – в честь змеи, которая поедает сама себя.
Заметим, так называемое "веганское" мясо, которое выращивают в лабораториях, не является 100% экологической альтернативой. Его изготавливают с использованием стволовых клеток животных: для этого собирают фетальную бычью сыворотку (FBS) из крови теленка после забоя беременной коровы, пишет dezeen.
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Как это работает?
Прежде всего, набор позволяет получать собственные министейки из пробирок абсолютно безопасным для животных способом. Для того чтобы вырастить мясо, нужно взять небольшое количество крови и мазок со слизистой оболочки ротовой полости. Экспериментальный продукт выращивают в течение трех месяцев. Кроме того, разработчики представили образцы, выращенные с помощью просроченной человеческой плазмы.
Процесс выращивания мяса Ouroboros из человеческих клеток / Фото designmuseum
Просроченная человеческая кровь – это часть отходов, поэтому она значительно дешевле и более экологична, чем FBS-сыворотка, но менее приемлема с точки зрения морали, ведь люди думают, что поедание себя – это каннибализм. Формально – это не так,
– сказала соавтор проекта Грейс Найт.
Цель
Команда отмечает, что не собирается начинать продажу разработанного набора: "Наш проект научно и экономически осуществим, но несколько ироничен", – добавил дизайнер и исследователь Оркал Телхан.
Авторы проекта выставляют прототип в музеях, чтобы посетители имели возможность переосмыслить этический аспект производства мяса.
Ouroboros Steak на выставке "Unlikely Futures" в Художественном музее Филадельфии / Фото designmuseum
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