Впервые в мире Сингапур разрешил продажу мяса, выращенного в лабораториях
Продовольственное агентство Сингапура одобрило производство продуктов на растительной основе Eat Just. Американская компания получила первое в мире разрешение на культивирование и продажу искусственного мяса птицы.
В компании считают, что изготовление искусственного мяса может решить многочисленные проблемы: от болезней, вызванных красным мясом и вырубки лесов, до моральной составляющей убийства животных и вопроса сохранения окружающей среды.
Почему это важно?
За последнее десятилетие множество предприятий стремились сделать мясо, выращенное из клеток, вкусным и доступным, чтобы убедить потребителей отказаться от обычного мяса. Такие стартапы, как Eat Just, Future Meat Technologies и Memphis Meats, поддержанные Биллом Гейтсом, утверждают, что их продукты здоровее для потребителей и более лояльные к окружающей среде.
Курица от Eat Just / Фото Eat Just
Когда появится в продаже?
Eat Just уже сотрудничает с местными производителями в Сингапуре и готовится к утверждению регуляторными органами. Однако развитию отрасли препятствует высокая стоимость производства. Компания установит цену, аналогичную цене курицы премиум-класса. Продукт под новым брендом Good Meat скоро появится в одном из ресторанов Сингапура. Впоследствии Eat Just хочет масштабировать распространения продукта.
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Заметим, в этом году компания Eat Just попала на 21 место в списке Disruptor 50 CNBC за усилия, направленные на изменение пищевой и сельскохозяйственной отраслей. Компания привлекла 300 миллионов долларов, и в последний раз ее оценивали в 1,2 миллиарда долларов.
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