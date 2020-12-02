Продовольственное агентство Сингапура одобрило производство продуктов на растительной основе Eat Just. Американская компания получила первое в мире разрешение на культивирование и продажу искусственного мяса птицы.

В компании считают, что изготовление искусственного мяса может решить многочисленные проблемы: от болезней, вызванных красным мясом и вырубки лесов, до моральной составляющей убийства животных и вопроса сохранения окружающей среды.

Почему это важно?

За последнее десятилетие множество предприятий стремились сделать мясо, выращенное из клеток, вкусным и доступным, чтобы убедить потребителей отказаться от обычного мяса. Такие стартапы, как Eat Just, Future Meat Technologies и Memphis Meats, поддержанные Биллом Гейтсом, утверждают, что их продукты здоровее для потребителей и более лояльные к окружающей среде.

Искусственное мясо производится путем введения стволовых клеток из жира или мышц животного в среду, которая позволяет им расти. Продукт имеет высокое содержание белка и диверсифицированный аминокислотный состав, не содержит антибиотиков и имеет очень низкое содержание микробиологических загрязнителей, таких как сальмонелла и кишечная палочка.

Курица от Eat Just / Фото Eat Just

Когда появится в продаже?

Eat Just уже сотрудничает с местными производителями в Сингапуре и готовится к утверждению регуляторными органами. Однако развитию отрасли препятствует высокая стоимость производства. Компания установит цену, аналогичную цене курицы премиум-класса. Продукт под новым брендом Good Meat скоро появится в одном из ресторанов Сингапура. Впоследствии Eat Just хочет масштабировать распространения продукта.

Компания также планирует провести кампанию по повышению доверия потребителей к товару. Разработчики покажут, как изготавливают продукт и напомнят потребителям о процессе производства традиционного мяса. По мере увеличения популярности Eat Just стремится продолжать снижать цену, что должно поощрить потребителей и рестораны попробовать продукт.

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Заметим, в этом году компания Eat Just попала на 21 место в списке Disruptor 50 CNBC за усилия, направленные на изменение пищевой и сельскохозяйственной отраслей. Компания привлекла 300 миллионов долларов, и в последний раз ее оценивали в 1,2 миллиарда долларов.