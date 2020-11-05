Green alternative: японський бренд Muji створив рослинне м'ясо, яке не треба заморожувати
Японський роздрібний продавець Muji почав випускати здорову альтернативу тваринному м’ясу. Продукт виготовляють на рослинній основі, а саме – із соєвих бобів. До того ж нове м'ясо не потребує заморожування.
Компанія розробила 4 види м'ясних продуктів: фарш, фрикадельки в соусі, гамбургер, а також тонко нарізане м’ясо, яке можна додати в будь-яку страву, пише Fastcompany.
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Рослинне м'ясо від Muji / Фото muji.com
Чому це важливо?
В сучасних умовах м'ясо рослинного походження швидко стає глобальним явищем. Сьогодні увесь світ чітко усвідомлює – м’ясо є одним з головних факторів, що сприяють зміні клімату. Міжурядова комісія з питань зміни клімату встановила, що перехід до харчування, в якому переважають рослинні продукти, відіграє ключову роль у пом'якшенні кліматичних змін та покращенні людського здоров’я.
Крім того, соя є хорошою альтернативою традиційному м’ясу, адже вона насичена більшою кількістю білка, ніж курка, свинина чи яловичина.
Рослинне м'ясо від Muji / Фото muji.com
Скільки коштує продукт?
Продукти лінійки коштують близько 2,75 долара за упаковку. Рослинне м'ясо від Muji доступне в Інтернеті та магазинах ритейлера в Японії. Наразі інформації про те, чи вийде продукція на інші ринки, немає.
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