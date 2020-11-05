Японський роздрібний продавець Muji почав випускати здорову альтернативу тваринному м’ясу. Продукт виготовляють на рослинній основі, а саме – із соєвих бобів. До того ж нове м'ясо не потребує заморожування.

Компанія розробила 4 види м'ясних продуктів: фарш, фрикадельки в соусі, гамбургер, а також тонко нарізане м’ясо, яке можна додати в будь-яку страву, пише Fastcompany.

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Рослинне м'ясо від Muji / Фото muji.com

Чому це важливо?

В сучасних умовах м'ясо рослинного походження швидко стає глобальним явищем. Сьогодні увесь світ чітко усвідомлює – м’ясо є одним з головних факторів, що сприяють зміні клімату. Міжурядова комісія з питань зміни клімату встановила, що перехід до харчування, в якому переважають рослинні продукти, відіграє ключову роль у пом'якшенні кліматичних змін та покращенні людського здоров’я.

Мовою цифр: до 2050 року глобальні викиди вуглецю можна зменшити до 850 тонн на рік. Виробник зазначає, що попит на м'ясо зросте майже вдвічі, адже через 30 років населення зросте до 10 мільярдів. Це призведе до ще більш негативного впливу на довкілля.

Крім того, соя є хорошою альтернативою традиційному м’ясу, адже вона насичена більшою кількістю білка, ніж курка, свинина чи яловичина.

Рослинне м'ясо від Muji / Фото muji.com

Скільки коштує продукт?

Продукти лінійки коштують близько 2,75 долара за упаковку. Рослинне м'ясо від Muji доступне в Інтернеті та магазинах ритейлера в Японії. Наразі інформації про те, чи вийде продукція на інші ринки, немає.